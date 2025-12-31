Αργεντινή: Μπλακ άουτ στο Μπουένος Άιρες λόγω του καύσωνα

Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τα ξημερώματα στο Μπουένος Άιρες και στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας της Αργεντινής, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης που σχετίζεται με τον καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Η ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Edesur ανακοίνωσε ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε σταδιακά. Μέχρι το μεσημέρι, τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας), μόνο μερικές χιλιάδες καταναλωτές παρέμεναν χωρίς ρεύμα. Η εταιρεία τόνισε πως διεξάγει μια «ειδική επιχείρηση» για την αντιμετώπιση των βλαβών που προκαλούνται από την υψηλή ζήτηση, παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η θερμοκρασία τη νύχτα στο Μπουένος Άιρες αγγίζει τους 30°C, ενώ αναμένεται περαιτέρω άνοδος τις επόμενες ημέρες.

Το μπλακ άουτ συνέπεσε με την ανακοίνωση νέων αυξήσεων στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, κατά 2%, από την 1η Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, που διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, κάτοικοι και έμποροι προχώρησαν σε διαμαρτυρίες, χτυπώντας κατσαρόλες στους δρόμους.

Η πίεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, καθώς η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι η θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα.

