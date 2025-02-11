Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλη πυρκαγιά στο Μπουένος Άιρες - Εκκενώθηκε ουρανοξύστης 50 ορόφων - Δείτε βίντεο

Από το μεγάλο κτίριο απομακρύνθηκαν τουλάχιστον 100 άτομα - Οκτώ άνθρωποι χρειάστηκε να τους παρασχεθεί οξυγόνο - Τουλάχιστον 30 ασθενοφόρα στο σημείο

Μπουένος Άιρες

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από έναν ουρανοξύστη 50 ορόφων στο κέντρο του Μπουένος Άιρες, αφού ξέσπασε πυρκαγιά νωρίς το απόγευμα.

Δείτε βίντεο από τον φλεγόμενο ουρανοξύστη: 

Σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό των διασωστών, οκτώ άνθρωποι χρειάστηκαν οξυγόνο.

«Απομακρύναμε 100 ανθρώπους, χορηγούμε οξυγόνο σε οκτώ» ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Αλμπέρτο Κρεσέντι, ο επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, λέγοντας ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον 10ο όροφο.

Περίπου 30 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο αλλά, λίγη ώρα αφού σήμανε ο συναγερμός, διακρινόταν μόνο λίγος καπνός να υψώνεται από το κτίριο. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπουένος Άιρες Φωτιά Αργεντινή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark