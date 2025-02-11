Τουλάχιστον 100 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από έναν ουρανοξύστη 50 ορόφων στο κέντρο του Μπουένος Άιρες, αφού ξέσπασε πυρκαγιά νωρίς το απόγευμα.

Δείτε βίντεο από τον φλεγόμενο ουρανοξύστη:

🚨🇦🇷 URGENT: A massive fire has erupted in a 50-story building in Buenos Aires, forcing dozens to evacuate! The situation is critical—stay tuned for updates as brave firefighters battle the blaze! 🔥🏢 #BuenosAires #BreakingNews #FireEmergency pic.twitter.com/whFKjEYnl3 — MiloX Viral (@MiloX_Viral) February 11, 2025

Σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό των διασωστών, οκτώ άνθρωποι χρειάστηκαν οξυγόνο.

«Απομακρύναμε 100 ανθρώπους, χορηγούμε οξυγόνο σε οκτώ» ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Αλμπέρτο Κρεσέντι, ο επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, λέγοντας ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον 10ο όροφο.

Περίπου 30 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο αλλά, λίγη ώρα αφού σήμανε ο συναγερμός, διακρινόταν μόνο λίγος καπνός να υψώνεται από το κτίριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.