Νέος υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού ο βουλευτής της αριστεράς Μπαλκάσαρ

Ο κοινοβουλευτικός της αριστεράς Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ εξελέγη χθες Τετάρτη (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) νέος πρόεδρος του Κογκρέσου, και συνεπώς θα αναλάβει αυτομάτως νέος υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού, την επομένη της καθαίρεσης του Χοσέ Χερί, βάζοντας τέλος στο κενό εξουσίας 24 και πλέον ωρών, στον πιο πρόσφατο σπασμό της χρόνιας πολιτικής αστάθειας στο κράτος των Άνδεων.

Ο κ. Μπαλκάσαρ, άλλοτε δικηγόρος και δικαστικός, 83 ετών, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Perú Libre («Ελεύθερο Περού», ριζοσπαστική αριστερά), θα γίνει έτσι ο όγδοος πρόεδρος που γνωρίζει η χώρα από το 2016.

Θα κυβερνήσει ωσότου αναλάβει, την 28η Ιουλίου, τα καθήκοντά του ο διάδοχός του, ο οποίος θα αναδειχθεί στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

