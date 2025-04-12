Αργεντινή: Δανειακή συμφωνία συνολικού ύψους 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η Αργεντινή εξασφάλισε δάνεια συνολικού ύψους 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), την Παγκόσμια Τράπεζα και τη Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (ΔΤΑ).

Το δάνειο του ΔΝΤ ήταν αναμενόμενο και ανέρχεται στα 20 δισεκ. δολάρια, όπως είχε γνωστοποιήσει χθες Παρασκευή ο υπουργός Οικονομίας Λουίς Καπούτο. Εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ, το πρόγραμμα προβλέπει την άμεση εκταμίευση 12 δισεκ. δολαρίων και η δεύτερη δόση, ύψους 2 δισεκατομμυρίων, αναμένεται τον Ιούνιο.

Για «αναγνώριση της εντυπωσιακής προόδου που σημειώθηκε στη σταθεροποίηση της οικονομίας» της Αργεντινής και για «ψήφο εμπιστοσύνης στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις», έκανε λόγο η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Πρόκειται για την 23η δανειακή συμφωνία του ΔΝΤ με την Αργεντινή, η οποία έχει γίνει ο μεγαλύτερος οφειλέτης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άλλωστε δεν έχει αποπληρώσει ακόμη το δάνειο 44 δισεκ. δολαρίων που έλαβε από το ΔΝΤ το 2018.

Η οικονομία της Αργεντινής θα αναπτυχθεί με πρωτόγνωρους ρυθμούς, εκτίμησε ο πρόεδρος της χώρας Χαβιέρ Μιλέι, μετά την ανακοίνωση του ΔΝΤ.

Ωστόσο, η έκπληξη ήρθε λίγο αργότερα από την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα οικονομική βοήθεια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα των Άνδεων, προκειμένου «να υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις που εξακολουθούν να προσελκύουν τον ιδιωτικό τομέα και να ενισχύσει τα μέτρα που λαμβάνονται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Από την πλευρά της, η ΔΤΑ σκοπεύει να χορηγήσει έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε ορίζοντα τριετίας στην κυβέρνηση της Αργεντινής.

Η ένεση ρευστότητας θεωρείται κρίσιμη από την κυβέρνηση Μιλέι για την αναπλήρωση των αποθεματικών της κεντρικής τράπεζας της Αργεντινής και την «εξόντωση του πληθωρισμού», σύμφωνα με τα λόγια του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου της χώρας.

Τον Μάρτιο, ο πληθωρισμός στην Αργεντινή διαμορφώθηκε στο 55,9% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με το 211% στο τέλος του 2023, δηλαδή στην αρχή της προεδρίας Μιλέι, όταν επιβλήθηκαν τα πρώτα μέτρα σκληρής λιτότητας, συμπεριλαμβανομένης μιας υποτίμησης του πέσο άνω του 52%.

Στις αρχές του 2024, το ποσοστό της φτώχειας στην Αργεντινή εκτοξεύτηκε στο 52,9% προτού υποχωρήσει σε 38% στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, περίπου στο ίδιο επίπεδο πριν από την ανάληψη της προεδρίας από τον Μιλέι (41,7%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

