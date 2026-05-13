Μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ εν μέσω πολέμου με το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ακόμη ότι η επίσκεψη οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ απέστειλε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μία συστοιχία του αντιαεροπορικού συστήματος Iron Dome, καθώς και στρατιώτες για τη λειτουργία της, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, επισκέφθηκε τουλάχιστον δύο φορές τα ΗΑΕ για τον συντονισμό ενεργειών που σχετίζονταν με τη σύγκρουση, σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους και πηγή με γνώση του θέματος που μίλησαν στη Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο χώρες φέρονται επίσης να συντόνισαν επίθεση εναντίον μεγάλου ιρανικού πετροχημικού συγκροτήματος.

Το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξομάλυναν τις σχέσεις τους το 2020 στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Νετανιάχου είχε πραγματοποιήσει ήδη από το 2018 μυστική επίσκεψη στα ΗΑΕ για συνάντηση με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ.

Πηγή: skai.gr

