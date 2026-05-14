Τα παιδιά επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος του πολέμου στον Λίβανο παρά την «εκεχειρία»

Ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης σιιτικής μαχητικής ομάδας Χεζμπολάχ μαίνεται από τις 2 Μαρτίου 2026. Η σύγκρουση Χεζμπολάχ-Ισραήλ που ξεκίνησε στα τέλη του 2023 και αποτελεί μέρος της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει επισπεύσει μια ακόμη εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 2.800 ανθρώπων (τόσο μαχητών όσο και πολιτών) από ισραηλινές επιδρομές και τον αναγκαστικό εκτοπισμό άνω του 1 εκατομμυρίου (>20% του πληθυσμού της χώρας).

Από τις 2 Μαρτίου, σχεδόν 9.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιδρομές που έχουν επίσης σκοτώσει τουλάχιστον 2.882 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων περισσότερους από 100 παραϊατρικούς.

Τουλάχιστον 200 παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών, ενώ σχεδόν 800 έχουν τραυματιστεί, ανέφερε σε σχετικό δελτίο τύπου, η UNICEF, ενώ τουλάχιστον 23 παιδιά έχουν σκοτωθεί και 93 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της «εκεχειρίας», σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.

«Έπαιζα δίπλα στο ασθενοφόρο όταν ακούσαμε τον ήχο πολεμικών αεροσκαφών. Η μητέρα μου με φώναξε να μπω στο σπίτι, αλλά τότε έγινε η έκρηξη», είπε ο Χουσεΐν, ένα από τα παιδιά που τραυματίστηκαν σε μια επίθεση.

«Με έριξαν στο έδαφος και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι ήταν ότι ήμουν στην αγκαλιά του πατέρα μου.»

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, ο πατέρας του είναι διασώστης. Λέει ότι έχει ξαναδεί παρόμοιες σκηνές, αλλά δεν ήταν εύκολο όταν έπρεπε να σώσει την ίδια του την οικογένεια.

Την Τετάρτη, οι Ισραηλινές επιδρομές στοίχησαν τη ζωή σε 22 ανθρώπους στον Νότιο Λίβανο, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Ο τομέας υγείας του Λιβάνου δέχεται ασφυκτικές πιέσεις λόγω των αυξανόμενων Θυμάτων από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στις εγκαταστάσεις του από το Ισραήλ.

Περισσότερες από 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές στην «εκεχειρία»

Περισσότερες από 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές στον Λίβανο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, ανακοίνωσε χθες το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS).

Παρά την εκεχειρία (που ισχύει από την 17η Απριλίου), το Ισραήλ συνεχίζει τα μαζικά πλήγματά του κυρίως στον νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ συνεχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων.

«Από την έναρξη της εκεχειρίας, διαπιστώσαμε ότι 5.386 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς και 5.246 υπέστησαν σοβαρές ζημιές», δήλωσε ο διευθυντής του CNRS Σάντι Αμπντάλα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε χθες τα πλήγματά του στον Λίβανο, εκ των οποίων τέσσερα είχαν στόχο αυτοκίνητα νοτίως της Βηρυτού, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου

Οι αεροπορικές επιδρομές, σε περισσότερες από 30 διαφορετικές τοποθεσίες σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ σημειώθηκαν την ώρα που ο Λίβανος και το Ισραήλ, χώρες που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, αναμένεται να αρχίσουν σήμερα στην Ουάσινγκτον έναν νέο γύρο συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά τη διαφωνία του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL/UNIFIL) δήλωσε σήμερα ότι «ανησυχεί ολοένα και περισσότερο» από τη δράση μαχητών της Χεζμπολάχ και Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στις θέσεις της στον νότιο Λίβανο.

Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνεται «η ολοένα και πιο συχνή χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κάτι που έχει προκαλέσει εκρήξεις στις βάσεις μας και κοντά σε αυτές, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους κυανόκρανους», υπογράμμισε η FINUL σε ανακοίνωση.

Η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο μη επανδρωμένα αεροσκάφη οπτικών ινών, χαμηλού κόστους, για να επιτίθεται στον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ χάραξε μια «κίτρινη γραμμή» στον νότιο Λίβανο, σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τα σύνορα, και δήλωσε την Τρίτη ότι οι στρατιώτες του πραγματοποίησαν πρόσφατα «ειδική επιχείρηση» εναντίον της Χεζμπολάχ σε μεγαλύτερο βάθος εντός του εδάφους του Λιβάνου.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας, το Ισραήλ διατηρεί «το δικαίωμα να λάβει ανά πάσα στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα νόμιμης άμυνας», ένας όρος που αμφισβητείται από τη Χεζμπολάχ.

Η Βηρυτός ζήτησε τη Δευτέρα από τις ΗΠΑ να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ για να σταματήσει τα πλήγματά του ενόψει της διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων.

Η Χεζμπολάχ αντιτίθεται στις συνομιλίες αυτές και ο ηγέτης της, ο Ναΐμ Κασέμ, προειδοποίησε την Τρίτη ότι θα μετατρέψει τη μάχη σε «κόλαση» για το Ισραήλ.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.