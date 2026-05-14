Τελετή αποχαιρετισμού για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, διοργάνωσε η Τεχεράνη.

Πλήθη συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ενγκελάμπ, κουνώντας σημαίες και ζητωκραυγάζοντας καθώς παίκτες ντυμένοι με κόκκινες και μαύρες φόρμες εμφανίζονταν στη σκηνή. Οι παίκτες της εθνικής ομάδας και ο λαός μαζί τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας με συγκίνηση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης η επίσημη φανέλα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

They unveiled Iran’s official kit for the 2026 FIFA World Cup



The national team players and the people together sang the national anthem in Enghelab Square, Tehran. pic.twitter.com/Y1Pkvkkdxh — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) May 13, 2026

«Οι παίκτες της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα εκπροσωπήσουν τον λαό, τους μαχητές της χώρας, τον ηγέτη και τη χώρα», δήλωσε ο Μεχντί Τατζ, πρόεδρος της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Μερικοί οπαδοί κρατούσαν πλακάτ προς τιμήν του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Tehran witnessed a memorable night as large crowds gathered to bid farewell to Iran’s national football team ahead of the World Cup, in scenes of strong national unity and support.



The scenes from Tehran tonight, as on every night, reflect a culture of steadfastness, resistance,… pic.twitter.com/WnSuFda3OX — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) May 13, 2026

