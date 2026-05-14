Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χιλιάδες κόσμου στην τελετή αποχαιρετισμού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου - Δείτε βίντεο

«Οι παίκτες μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα εκπροσωπήσουν τον λαό, τους μαχητές της χώρας, τον ηγέτη και τη χώρα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Iran

Τελετή αποχαιρετισμού για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, διοργάνωσε η Τεχεράνη.

Πλήθη συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ενγκελάμπ, κουνώντας σημαίες και ζητωκραυγάζοντας καθώς παίκτες ντυμένοι με κόκκινες και μαύρες φόρμες εμφανίζονταν στη σκηνή. Οι παίκτες της εθνικής ομάδας και ο λαός μαζί τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας με συγκίνηση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης η επίσημη φανέλα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Οι παίκτες της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα εκπροσωπήσουν τον λαό, τους μαχητές της χώρας, τον ηγέτη και τη χώρα», δήλωσε ο Μεχντί Τατζ, πρόεδρος της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Μερικοί οπαδοί κρατούσαν πλακάτ προς τιμήν του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν ποδόσφαιρο Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark