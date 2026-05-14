Το Ιράν απελευθέρωσε με εγγύηση την εξέχουσα δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Νασρίν Σοτουντέχ

Το Ιράν απελευθέρωσε με εγγύηση μια εξέχουσα δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία είχε συλληφθεί στις αρχές Απριλίου σε μια επιχείρηση καταστολής κατά τη διάρκεια του πολέμου, ανέφεραν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων και η κόρη της.

Το Nournews, που συνδέεται με την ανώτατη αρχή ασφαλείας του Ιράν, ανέφερε ότι η Νασρίν Σοτουντέχ αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση, χωρίς να αναφερθεί σε τυχόν κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζει.

Η Μεχραβέχ Χαντάν, κόρη της Σοτουντέχ, επιβεβαίωσε την απελευθέρωση της μητέρας της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σοτουντέχ, η οποία έχει τιμηθεί με βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Ζαχάρωφ του 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει φυλακιστεί επανειλημμένα για κατηγορίες σχετικά με την ασφάλεια που συνδέονται με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: skai.gr

