Μεγάλη κινητικότητα στο διπλωματικό παρασκήνιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή παρατηρείται τις τελευταίες ώρες, με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί να επιδίδεται σε έναν μαραθώνιο επαφών σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αναχώρησε χθες Σάββατο από το Ισλαμπαμπάντ για το Ομάν και ακολούθως, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, αναμένεται να επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ και ακολούθως στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με το IRNA, ο Αραγτσί θα ενημερώσει την κυβέρνηση της Τεχεράνης για τις επαφές που είχε στο Ισλαμαμπάντ και τα θέματα που εξακολουθούν να χωρίζουν Ιράν και ΗΠΑ για μία συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Ακολούθως, έχει προγραμματίσει να μεταβεί στη Μόσχα, όπου θα έχει συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο, προκειμένου να συζητήσει τις εξελίξεις και τους όρους -επίσης- για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Πηγές που πρόσκεινται στην κυβέρνηση του Πακιστάν, το οποίο πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια μεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζουν ότι η διπλωματική οδός για την επίλυση των ζητημάτων παραμένει ανοιχτή και πως γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες στο παρασκήνιο, ώστε να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να επέλθει συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

