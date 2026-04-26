Σβήνουν οι ελπίδες για διπλωματική πρόοδο στη Μέση Ανατολή - Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες

Εξανεμίζονται οι ελπίδες για μια διπλωματική πρόοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αφού οι συνομιλίες για τον τερματισμό της δίμηνης πολεμικής σύγκρουσης έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο με τις δύο πλευρές να μην δείχνουν σημάδια υπαναχώρησης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφυγε χθες από το Πακιστάν χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την αποστολή των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στο Ισλαμαμπάντ, επιφέροντας διαδοχικά πλήγματα στις προοπτικές ειρήνης.

Η σύγκρουση που μετρά πλέον οκτώ εβδομάδες έχει εγκλωβίσει όλο τον πλανήτη στη δίνη της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων, επιδεινώνοντας τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε τηλεφωνικά στον πρωθυπουργό του Πακιστάν ότι η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει σε «επιβεβλημένες διαπραγματεύσεις» υπό απειλές ή αποκλεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής κυβέρνησης.

Ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει πρώτα να άρουν «λειτουργικά εμπόδια», συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε ουσιαστική διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Ο Αραγτσί χαρακτήρισε την επίσκεψή του στο Πακιστάν «πολύ καρποφόρα», ενώ ιρανική διπλωματική πηγή στο Ισλαμαμπάντ ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα ότι ακύρωσε την επίσκεψη των απεσταλμένων, καθώς οι συνομιλίες απαιτούσαν υπερβολικά πολλά ταξίδια και έξοδα για να εξεταστεί μια ανεπαρκής πρόταση από το Ιράν. Μετά την ακύρωση της αποστολής, το Ιράν «προσέφερε πολλά, αλλά όχι αρκετά», όπως είπε.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, έκανε λόγο για «έντονες εσωτερικές διαμάχες και σύγχυση» στην ηγεσία του Ιράν. «Κανείς δεν ξέρει ποιος έχει τον έλεγχο, ούτε οι ίδιοι», έγραψε. «Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!!!»

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν υπάρχουν «σκληροπυρηνικοί ή μετριοπαθείς» στην Τεχεράνη και ότι η χώρα είναι ενωμένη πίσω από τον ανώτατο ηγέτη της. Το ίδιο μήνυμα επανέλαβαν τις τελευταίες ημέρες ο κορυφαίος διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ και ο Αραγτσί.

Ρίχνοντας λάδι στη φωτιά, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δοκιμάζοντας επιπλέον μια εύθραυστη τριών εβδομάδων εκεχειρία.

Η Τεχεράνη έχει σε μεγάλο βαθμό κλείσει το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ η Ουάσιγκτον μπλοκάρει τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ έχουν διαπιστώσει κάποια πρόοδο από την πλευρά του Ιράν και ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς ήταν έτοιμος να ταξιδέψει στο Πακιστάν. Ο Βανς είχε ηγηθεί ενός πρώτου, ανεπιτυχούς γύρου συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Πηγή: skai.gr

