H κρίση της κηροζίνης και οι διακοπές των Γερμανών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι διακοπές στη Γερμανία θεωρούνται κοινωνικό κεκτημένο και σημαντικό εργασιακό δικαίωμα, με ιστορική θεμελίωση στην πρώην Ανατολική Γερμανία όπου ήταν και συνταγματικά κατοχυρωμένες.

Η πανδημία και οι επακόλουθες δυσκολίες, όπως ακυρώσεις πτήσεων και υποχρεωτικός εμβολιασμός, διατάραξαν τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Γερμανών, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν οικονομικές προκλήσεις.

Η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, δημιουργώντας αβεβαιότητες για την τουριστική περίοδο του καλοκαιριού του 2026 και το κόστος των διακοπών.

Στη Γερμανία οι διακοπές είναι κοινωνικό κεκτημένο. Φέτος οι αυξήσεις στις τιμές και οι ελλείψεις σε κηροζίνη πιθανώς να κοστίσουν ακριβά. Το τίμημα πληρώνει ήδη η κυβέρνηση.Οι διακοπές των Γερμανών είναι κάτι σαν τοτέμ. Ιερές, αδιαπραγμάτευτες, κοινωνικό κεκτημένο, ισχυρά θεμελιωμένο εργασιακό δικαίωμα. Μεταπολεμικά στην πρώην Ανατολική Γερμανία το δικαίωμα διακοπών για όλους ήταν συνταγματικά κατοχυρωμένο και μάλιστα «Η Ελεύθερη Ένωση Γερμανικών Συνδικάτων», το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο στην DDR, είχε καθιερώσει τις κρατικά πληρωμένες διακοπές μέσω κουπονιών. Στην εύρωστη μεταπολεμική Δυτική Γερμανία του «οικονομικού θαύματος» οι Γερμανοί άρχισαν να ταξιδεύουν μαζικά στο εξωτερικό με αγαπημένους προορισμούς την Ιταλία, την Ισπανία αλλά και μακριά εξωτικά ταξίδια.



Τα τελευταία χρόνια η πανδημία διατάραξε τη ρουτίνα των διακοπών των Γερμανών. Ακυρώσεις πτήσεων, έλεγχοι, υποχρεωτικός εμβολιασμός. Έπειτα επανήλθε η «κανονικότητα», όμως είναι γεγονός ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες δύσκολα ανέκαμψαν μετά την πανδημία. Έπειτα επηρεάστηκαν από την ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και το καλοκαίρι του 2026 που πλησιάζει όλα δείχνουν ότι θα περάσουν άλλη μια δοκιμασία. Όπως και οι επιβάτες.

Πηγή: Deutsche Welle

Κινδυνολογία ή ρεαλισμός;Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για ελλείψεις σε κηροζίνη στις επόμενες έξι εβδομάδες. Οι αρμόδιοι φορείς στη Γερμανία εκτιμούν ότι μπορεί να διαταραχθούν και πάλι οι αερομεταφορές από αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, από αλλαγές ή ακυρώσεις πτήσεων και από τις ήδη υψηλές τιμές στα καύσιμα.Ήδη η Lufthansa ανάστειλε πρόωρα τη λειτουργία 27 αεροσκαφών της θυγατρικής της Cityline και θα αναγκαστεί να ακυρώσει 20.000 δρομολόγια μέχρι το φθινόπωρο για να εξοικονομήσει 40.000 τόνους κηροζίνη. Ταυτόχρονα από το φθινόπωρο θα θέσει εκτός λειτουργίας επιπλέον αεροσκάφη παλαιού τύπου. Αντίστοιχη τροχιά ακολουθεί και η ολλανδική KLM.H γερμανική κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο καγκελάριος Μερτς καθησυχάζει ότι η Γερμανία δεν έχει ελλείψεις αλλά επαρκή αποθέματα κηροζίνης. Η υπ. Οικονομίας και Ενέργειας Κατερίνα Ράιχε από τους Χριστιανοδημοκράτες λέει ότι η «κινδυνολογία» δεν βοηθάει.O αντικαγκελάριος και υπ. Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ από τους Σοσιαλδημοκράτες λέει ότι πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψιν οι προειδοποιήσεις για ελλείψεις σε κηροζίνη τις επόμενες εβδομάδες. Εκπρόσωποι του κλάδου τον αερομεταφορών, αν και διαμηνύουν ότι προς το παρόν υπάρχει επάρκεια, λένε ότι θα υπάρξει πρόβλημα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ.Η Καταρίνα Ράιχε παραπέμπει στα γερμανικά διυλιστήρια. Εξειδικευμένες όμως εφημερίδες, όμως η οικονομική Handelsblatt, επισημαίνουν ότι τα γερμανικά διυλιστήρια είναι παρηκμασμένα και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Άλλη μια οικονομική συνέπεια της πράσινης μετάβασης, που ίσως δεν είχε υπολογιστεί ορθά.Εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου, όπως η Γερμανική Ταξιδιωτική Ένωση και η TUI εξήγησαν στο ελληνικό πρόγραμμα της DW, ότι μολονότι δεν αμένονται ακυρώσεις πακέτων διακοπών μαζικά, ωστόσο οι Γερμανοί ταξιδιώτες θα πρέπει να αναμένουν αυξήσεις στις τιμές, ακόμη και σε προπληρωμένα πακέτα εξαιτίας των έκτακτων ανατιμήσεων.Δύσκολο καλοκαίριΗ Γερμανία βαδίζει ξανά προς ένα δύσκολο καλοκαίρι. Τουλάχιστον για τις τσέπες όσων θα ταξιδέψουν με αεροπλάνα αλλά και όσων επιλέξουν το αυτοκίνητο. Οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ δεν έχουν συγκρατηθεί σε λογικά επίπεδα παρά τα κυβερνητικά μέτρα. Πολλοί επαγγελματίες οδηγοί από το Βερολίνο βάζουν βενζίνη ήδη στη γειτονική Πολωνία.Η αμφιλεγόμενη ρήση του Γερμανού στρατιωτικού ιστορικού Zένκε Νάιτζελ το 2025 περί «τελευταίου ειρηνικού καλοκαιριού στην Ευρώπη» δεν επιβεβαιώθηκε και αυτό είναι ευοίωνο. Όπως όλα δείχνουν, όμως ούτε φέτος θα είναι ένα ειρηνικό καλοκαίρι για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Και αυτό επηρεάζει την Ευρώπη και τη Γερμανία. Η γερμανική κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί άλλη μια μεγάλη κρίση, τη δεύτερη ενεργειακή κρίση μέσα σε λίγα χρόνια, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία,Υπάρχει ήδη κόπωση, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά. Οι διακοπές παραμένουν σημαντικές και αναγκαίες, ειδικά μετά από έναν δύσκολο χειμώνα και στη Γερμανία. Όμως το αυξημένο κόστος φέρνει γκρίνια. Η δυσαρέσκεια των πολιτών αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, όσο κάθε ένα από τα μεταπολεμικά κεκτημένα, που είναι συνυφασμένα με τη γερμανική ευημερία, κλονίζονται προκαλώντας αβεβαιότητα. Το μεγάλο πολιτικό κόστος και η φθορά μιας κυβέρνησης ξεκινά συνήθως από την αδυναμία διασφάλισης των βασικών κεκτημένων των πολιτών: εν προκειμένω και των διακοπών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.