Πούτιν: Έχουμε ενημερώσει το Ισραήλ ότι το Ιράν δεν προτίθεται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο SkyNews Arabia πως η Ρωσία είχε επανειλημμένα γνωστοποιήσει στο Ισραήλ ότι το Ιράν δεν έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, πως η Μόσχα αντιτίθεται στη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και στην προοπτική να αποκτήσει τέτοια όπλα το Ιράν.

Ωστόσο, η Ρωσία υποστηρίζει το δικαίωμα του Ιράν να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, πρόσθεσε ο Πούτιν και υπογράμμισε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν βρήκε στοιχεία που να δείχνουν ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

«Ο φετφάς στο Ιράν, που απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα, έχει μεγάλη σημασία» πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης πως η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει το Ιράν στην ανάπτυξη του μη στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματός του.

