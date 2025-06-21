Πούτιν: Έχουμε ενημερώσει το Ισραήλ ότι το Ιράν δεν προτίθεται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο SkyNews Arabia πως η Ρωσία είχε επανειλημμένα γνωστοποιήσει στο Ισραήλ ότι το Ιράν δεν έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.
Στην ίδια συνέντευξη, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, πως η Μόσχα αντιτίθεται στη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και στην προοπτική να αποκτήσει τέτοια όπλα το Ιράν.
Ωστόσο, η Ρωσία υποστηρίζει το δικαίωμα του Ιράν να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, πρόσθεσε ο Πούτιν και υπογράμμισε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν βρήκε στοιχεία που να δείχνουν ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.
«Ο φετφάς στο Ιράν, που απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα, έχει μεγάλη σημασία» πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.
Ο Πούτιν δήλωσε επίσης πως η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει το Ιράν στην ανάπτυξη του μη στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματός του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.