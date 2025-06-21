Βίντεο από τη νυχτερινή πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ - Η ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη

Τη νυχτερινή επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους κατέγραψε η κάμερα του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ στο Τελ Αβίβ, Σταύρου Ιωαννίδη.

Ο ήχος των σειρήνων συναγερμού ακούστηκε μέσα στη νύχτα, ενώ στη συνέχεια η ισραηλινή αεράμυνα αναχαίτισε τα ιρανικά πυρά πάνω από την πρωτεύουσα, το Τελ Αβίβ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Οδεύουμε προς μια κλιμάκωση - Πρωτόγνωρη η κατάσταση για τους Ισραηλινούς»

Περιγράφοντας το πρωί του Σαββάτου την κατάσταση στο Ισραήλ μετά και τη νυχτερινή ιρανική επίθεση, ο Σταύρος Ιωαννίδης ανέφερε: «Τα ιρανικά πλήγματα έχουν προκαλέσει καταστροφές στα μεγάλα αστικά κέντρα του Ισραήλ (Τελ Αβίβ, Μπερ Σεβά, Χάιφα). Οι κάτοικοι βιώνουν μια δύσκολη καθημερινότητα, παρόλο που είναι συνηθισμένοι στις επιθέσεις, αυτό που ζουν τώρα είναι πρωτόγνωρο. Έχει αλλάξει η κατάσταση, υπάρχει η αίσθηση ότι δεν μπορείς να είσαι ασφαλής πουθενά, ο μόνος τρόπος είναι να μπει κανείς σε υπόγειο καταφύγιο. Είναι ένα άλλο στάδιο του πολέμου μια νέα πραγματικότητα τρομακτική».

Ο Σταύρος Ιωαννίδης συνέχισε λέγοντας ότι «τις τελευταίες ώρες υπάρχει πολύ έντονη αμερικάνικη κινητικότητα στην περιοχή. Το αεροπλανοφόρο Νίμιτς έχει μπει στην περιοχή ευθύνης του CENTCOM, οι βάσεις στην Ιορδανία είναι γεμάτες F-22 και F-35, τα B2 κινούνται αυτή τη στιγμή από τις ΗΠΑ σε κάποια βάση της Μέσης Ανατολής, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πηγαίνουμε προς μία κλιμάκωση»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.