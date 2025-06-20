Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεπουλ δήλωσε μετά τις συνομιλίες Ευρωπαίων ΥΠΕΞ με την ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη ότι είναι «χαρούμενος που είχαμε σοβαρές συνομιλίες με τους Ιρανούς συναδέλφους μας». Ακόμη, σημείωσε ότι «είναι σημαντικό να συμμετάσχουν να συμμετάσχουν οι ΗΠΑ στις περαιτέρω συνομιλίες και στην εξεύρεση λύσης.

Παράλληλα, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας δήλωσε ότι «πρέπει να διατηρήσουμε ανοικτές τις συνομιλίες με την Τεχεράνη». Σημείωσε ακόμη ότι «συμφωνήσαμε να κρατήσουμε τις συζητήσεις ανοικτές, να συζητήσουμε περισσότερα από ζητήματα πέρα από τα πυρηνικά θέματα».

Ο Βρετανός ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε από τη μεριά του ότι «είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε τις τρέχουσες συζητήσεις με το Ιράν. Παροτρύνουμε το Ιράν να συνεχίσει τις συζητήσεις του με τις ΗΠΑ». Ο Λάμι δήλωσε επίσης ότι «ήμασταν ξεκάθαροι ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, εμείς και η Ευρώπη έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και πολλά χρόνια ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Πρόκειται για μια επικίνδυνη στιγμή και είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην υπάρξει περιφερειακή κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης».

Στο μεταξύ, ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι «η υποστήριξη του Ιράν σε τρομοκρατικές ομάδες, η υποστήριξη της Ρωσίας με drones και οι δυτικοί κρατούμενοι αποτελούν θέματα για εμάς. Πιστεύουμε ότι αυτή η διπλωματική πρωτοβουλία πρέπει να ανοίξει το δρόμο για διαπραγματεύσεις. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και άλλα ζητήματα. Αναμένουμε από το Ιράν ένα άνοιγμα για συζήτηση, μεταξύ άλλων και με τις ΗΠΑ, ώστε να βρεθεί λύση με διαπραγμάτευση σε αυτήν την κρίση. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορούν μόνο να καθυστερήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε έτοιμος να συνομιλήσει πέρα από το πυρηνικό ζήτημα. Είπαμε στον Ιρανό ΥΠΕΞ να συνεχίσει τις συνομιλίες ανεξάρτητα από τα συνεχιζόμενα ισραηλινά πλήγματα».

Ερωτηθείς ο Γάλλος ΥΠΕΞ για τα επόμενα βήματά, απάντησε ότι «όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν έτοιμοι να συνεχίσουν τις συνομιλίες».

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί έκανε λόγο από τη μεριά του για μια «σοβαρή, με σεβασμό συζήτηση σήμερα». «Το Ιράν είναι έτοιμο να εξετάσει και πάλι τη διπλωματία. Υποστηρίζουμε τη συνέχιση των συζητήσεων με τους Ευρωπαίους, είμαστε έτοιμοι να ξανασυναντηθούμε στο εγγύς μέλλον», σημείωσε ο Αραγτσί.

«Κατέστησα απολύτως σαφές ότι οι αμυντικές ικανότητες του Ιράν δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Κοινή δήλωση Ευρωπαίων: Παροτρύνεται να βρεθεί λύση μέσω της διαπραγμάτευσης για να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο

Στο κοινό τους ανακοινωθέν, οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ σημειώνουν ότι «εξέφρασαν την άποψη ότι όλες οι πλευρές θα πρέπει να απέχουν από τη λήψη μέτρων που οδηγούν σε περαιτέρω κλιμάκωση». Ακόμη, σημειώνουν ότι «παροτρύνεται να βρεθεί λύση μέσω της διαπραγμάτευσης για να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Επαναλάβαμε τις μακροχρόνιες ανησυχίες για την επέκταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο δεν έχει αξιόπιστο πολιτικό σκοπό». Αναφέρουν ακόμη ότι εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη συνέχιση των συζητήσεων και εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης μέσω διαπραγμάτευσης. Τέλος, εξέφρασαν την προθυμία για νέα συνάντηση μελλοντικά.

