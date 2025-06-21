Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, στο πλαίσιο της διήμερης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ).

Στη σύνοδο, με θέμα «Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», ομιλία θα απευθύνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη συνάντηση, που φιλοξενείται από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, προγραμματίζεται να είναι παρόντες περίπου 1.000 προσκεκλημένοι από τα 57 κράτη μέλη του Οργανισμού, καθώς και από περίπου 30 διεθνείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο Αραβικός Σύνδεσμος, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας, η Ομάδα D8 των Αναπτυσσόμενων Χωρών, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας, ο Οργανισμός Τουρκογενών Κρατών, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου.

Στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου του ΟΙΣ συνεδρίασαν εκτάκτως χτες, Παρασκευή, το βράδυ και οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, στο πλαίσιο της συνόδου θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για τον πόλεμο Ισραήλ - Ιράν. Στο τέλος της συνάντησης, αναμένεται η έγκριση της «Διακήρυξης της Κωνσταντινούπολης» και των σχεδίων αποφάσεων που περιλαμβάνονται στην ατζέντα του ΟΙΣ, με κύρια θέματα τη Γάζα και το Παλαιστινιακό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

