Η Ελβετία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα καταβάλει εφάπαξ ποσό 50.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 55.000 ευρώ) σε βαριά τραυματισμένους επιζώντες και σε οικογένειες θυμάτων της πυρκαγιάς σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100.

Η λεγόμενη «συνεισφορά αλληλεγγύης» αποσκοπεί στην ταχεία οικονομική στήριξη των θυμάτων και λειτουργεί ως ένδειξη συμπόνιας, ανέφερε το κυβερνών Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας, σημειώνει το Reuters.

Καταρχήν, η πληρωμή θα ισχύσει για κάθε άτομο που έχασε τη ζωή του, καθώς και για κάθε πρόσωπο που νοσηλεύτηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου.

Οι ελβετικές αρχές ανέφεραν ότι 116 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά. Οι περισσότεροι από όσους πέθαναν ήταν έφηβοι και πολλά από τα θύματα ήταν αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων αρκετοί από τη Γαλλία και την Ιταλία.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δήλωσε επίσης ότι θα εκκινήσει κύκλους συζητήσεων ώστε να βοηθήσει τα θύματα, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις αρχές να καταλήξουν σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, αποτρέποντας ενδεχομένως μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες. Στόχος είναι να συνεισφέρει έως και 20 εκατομμύρια φράγκα σε τέτοιου είδους διακανονισμούς.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ανέφερε ότι ελπίζει το κοινοβούλιο να επισπεύσει γρήγορα τη νομοθεσία που έχει καταρτίσει για τη στήριξη των θυμάτων.

Η κυβέρνηση σκοπεύει επίσης να διαθέσει 8,5 εκατ. φράγκα για να βοηθήσει τα επηρεαζόμενα καντόνια να καλύψουν έκτακτα έξοδα.

