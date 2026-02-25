Συνεργασία ΗΠΑ - Βρετανίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία επανέλαβαν προσωρινά τις εργασίες τους στο πλαίσιο μιας συμφωνίας τεχνολογικής συνεργασίας αξίας πολλών δισεκατομμυρίων λιρών, η οποία είχε διακοπεί πέρσι μετά την πίεση που άσκησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία ώστε να υποχωρήσει σε ευρύτερες εμπορικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τετάρτη.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας και τη διοργάνωση κοινής συνόδου κορυφής για τις τεχνολογίες σύντηξης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως το δημοσίευμα.

