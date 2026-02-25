Τη σημασία και το περιεχόμενο του ιερού μήνα του Ραμαζανιού, αλλά και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας που στόχο έχουν την ενίσχυση του θρησκευτικού αισθήματος των νέων, τόνισε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του προς την κοινοβουλευτική του ομάδα, στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκειά της ομιλίας του προβλήθηκε μάλιστα ένα βίντεο – αφιέρωμα στις διώξεις και την αστυνομική βία που έχουν δεχτεί κυρίως πιστές μουσουλμάνες σε παλαιότερες εποχές, οπότε ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους περιφρονούταν στο δημόσιο βίο (π.χ. με την απαγόρευση θρησκευτικών συμβόλων, όπως η μαντήλα στα Πανεπιστήμια).

Με αφορμή το βίντεο, ο Ερντογάν τόνισε πως σήμερα στην Τουρκία - και υπό την ηγεσία του - γίνεται σεβαστό το θρησκευτικό αίσθημα όλων των πολιτών.

LIVE: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks at AK Party’s Parliamentary Group Meeting in Ankara https://t.co/nD9XA5xwpb — Anadolu English (@anadoluagency) February 25, 2026

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση που κραδαίνει την απώλεια της κοσμικότητας του κράτους, ο Πρόεδρος Ερντογάν διέτεινε εμφατικά: «Αυτοί (που κόπτονται για τον κοσμικό χαρακτήρα) είναι οι άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει όταν εορτάζονται τα Χριστούγεννα και το Χάλογουιν (…) και όταν οι ανήλικοι καταναλώνουν αλκοόλ. (…) Κακοποιούν τον όρο “κοσμικός”».

Κατέληξε λέγοντας πως το Ισλάμ είναι καλά ενσωματωμένο στον χαρακτήρα αυτού του κράτους και υπογράμμισε ότι στα εδάφη αυτά έχουν ζήσει όλες οι θρησκείες και πως διαχρονικά η Τουρκία έχει λειτουργήσει ως “role model” για τον τρόπο της αγαστής συμβίωσης και του σεβασμού προς διαφορετικά δόγματα και θρησκείες.

Σχετικά με την κυρίαρχη στις προτεραιότητες της προεδρικής ατζέντας πρωτοβουλία: «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», αναφέρθηκε σε μια σειρά πρωτοβουλιών που θα αποτυπωθούν σε μια συνολική αναφορά, σύντομα διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες. Έκλεισε την ομιλία του λέγοντας εμφατικά στο ακροατήριό του για τις δυνατότητες που η Τουρκία έχει αναπτύξει ώστε να καταστεί περιφερειακή δύναμη: «Είμαστε ένα τόσο σπουδαίο έθνος, που έχει διαμορφώσει την Ιστορία», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

