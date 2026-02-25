Ο Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονσάλες, γνωστός και ως El Pelon, Tricky Tres και O3, θα είναι πιθανότατα ο διάδοχος του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο» - του μεξικανού αρχιβαρόνου του Καρτέλ Νέας Γενιάς Χαλίσκο (CJNG), ο οποίος σκοτώθηκε το Σαββατοκύριακο σε επιχείρηση των μεξικανικών ειδικών δυνάμεων, προκαλώντας χάος στη χώρα.

Ο 41χρονος υποψήφιος αρχηγός του καρτέλ είναι θετός γιος του εκλιπόντος «Ελ Μέντσο» και έχει διπλή – αμερικανική και μεξικανική - υπηκοότητα.

Meet the rumored new Jalisco Cartel boss - a Californian from Orange County https://t.co/P88yF3QMOe pic.twitter.com/vbWGIjmYEO — New York Post (@nypost) February 25, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών (NCTC), ο "El Pelοn" θεωρείται ο «de facto» δεύτερος στην ιεραρχία εντός της εγκληματικής οργάνωσης.

Μετά τη σύλληψη και την έκδοση του «Ελ Μεντσίτο» - ενός από τους γιους του «Ελ Μέντσο» - στις ΗΠΑ, ο ρόλος του απέκτησε μεγαλύτερη σημασία εντός του εγκληματικού δικτύου.

Ποιος είναι ο "El Pelοn"

Ο Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονζάλες γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1984 στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνια. Είναι γιος του Αρμάντο Βαλένσια Κορνέλιο, γνωστού και ως «Ελ Μαραντόνα», πρώην ηγέτη του καρτέλ Μιλένιο, μιας οργάνωσης από την οποία αργότερα προέκυψε το καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο.

Αργότερα η μητέρα του, Ροζαλίντα Γκονζάλες Βαλένσια, σύναψε σχέσεις με τον «Ελ Μέντσο» ο οποίος και υιοθέτησε τον Χαουάν Κάρλος.

Με την πάροδο του χρόνου, ο "El Pelοn" εντάχθηκε στον εσωτερικό κύκλο εξουσίας του καρτέλ και αναγνωρίστηκε ως ένας από τους στρατηγικούς παράγοντες της οργάνωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, ο Βαλένσια Γκονζάλες έχει καστανά μαλλιά και μάτια, ύψος 1,75 μ. και βάρος 77 κιλά .

Οι αμερικανικές αρχές έχουν επικηρύξει τον Χουάν Κάρλος με αμοιβή 5 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή την καταδίκη του.

Πηγή: skai.gr

