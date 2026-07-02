Αποστασιοποίηση του ομίλου Armani από βιογραφική ταινία για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο όμιλος Armani και η οικογένεια του Τζόρτζιο Αρμάνι κρατούν αποστάσεις από την επερχόμενη βιογραφική ταινία για τον διάσημο σχεδιαστή, δηλώνοντας ότι δεν έχουν εγκρίνει, ούτε συμμετάσχει σε κανένα στάδιο της παραγωγής της.

Σε επίσημη ανακοίνωση, ο όμιλος ανέφερε ότι, παρότι γνωρίζει το πρότζεκτ με τίτλο “Armani: The King of Fashion” των Αντρέα Ιερβολίνο και Μπίλε Άουγκουστ, δεν έχει καμία εμπλοκή, στήριξη ή συμμετοχή στην ανάπτυξη και παραγωγή του και, συνεπώς, αποστασιοποιείται πλήρως τόσο από τους δημιουργούς όσο και από το περιεχόμενο.

Η δήλωση δημοσιοποιήθηκε στο Deadline, λίγο μετά την είδηση ότι ο Μπίλε Άουγκουστ ανέλαβε τη σκηνοθεσία. Την παραγωγή έχει ο Ιερβολίνο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ταινία θα παρουσιάζει την προσωπική και επαγγελματική πορεία του Αρμάνι. Το σενάριο υπογράφει ο Μπόμπι Μορέσκο, γνωστός από το Crash, ο οποίος συνεργάζεται συχνά με τον Ιερβολίνο και συμμετέχει και σε άλλα κινηματογραφικά του πρότζεκτ.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε τον Σεπτέμβριο σε ηλικία 91 ετών από ηπατική ανεπάρκεια, ενώ στο παρελθόν είχε αποτελέσει θέμα και μικρού μήκους ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε το 2015.

Πηγή: skai.gr

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