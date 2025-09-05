Η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό απέτισε, τον δικό της φόρο τιμής στον θρυλικό σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι (Giorgio Armani), ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Με μια συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Παλατιού των Μονεγάσκων στο Instagram, η πριγκίπισσα εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του μεγάλου δημιουργού.

«Με μεγάλη λύπη, ο πρίγκιπας κι εγώ πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή στον κόσμο της μόδας, δημιουργώντας και διαμορφώνοντας τάσεις που επηρέασαν γενιές. Ανάμεσα στα έργα του ήταν και το νυφικό μου, τον Ιούλιο του 2011. Το έργο και τα επιτεύγματά του θα τον ξεπεράσουν χρονικά και θα συνεχίσουν να είναι παρόντα στο μέλλον», ανέφερε.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο από την ημέρα της θρησκευτικής γαμήλιας τελετής της πριγκίπισσας Σαρλίν και του πρίγκιπα Αλβέρτου. Όπως αναφέρει το Μonaco Τribune, το ζευγάρι ποζάρει δίπλα στον σχεδιαστή μέσα στο παλάτι με τη Σαρλίν να φορά το εντυπωσιακό νυφικό της, δημιουργία του οίκου Armani Privé.

Το νυφικό θεωρείται ένα από τα πιο κομψά και εντυπωσιακά στην ιστορία των βασιλικών γάμων. Σύμφωνα με τη Vogue, «τρεις μοδίστρες χρειάστηκαν 2.500 ώρες για να δημιουργήσουν το φόρεμα, το οποίο κοσμούσαν 40.000 κρύσταλλα Swarovski και 20.000 δάκρυα από φίλντισι».

