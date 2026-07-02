Από τα... 1.000 και πλέον πόδια ύψος, στο εδώλιο του δικαστηρίου βρέθηκε το ζευγάρι των Ρώσων...«daredevils» που προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια πρόταση γάμου στην κορυφή της κεραίας του Empire State Building.

Η 33χρονη Άντζελα Νικολάου και ο 32χρονος σύντροφός της, Ιβάν Κουζνέτσοφ, εμφανίστηκαν την Τετάρτη ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Μανχάταν, μία ημέρα μετά το παράτολμο εγχείρημά τους.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Κουζνέτσοφ γονάτισε και της έκανε πρόταση γάμου από ύψος μεγαλύτερο των 300 μέτρων, σε ένα σκηνικό που καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύθηκε στο Instagram.

Η Νικολάου εμφανίστηκε στο δικαστήριο χωρίς να φορά το μονόπετρο.

«Ήταν ένα μήνυμα αγάπης», δήλωσε ο συνήγορός τους, Τζέισον Κρίνσκι, για να τους υπερασπιστεί.

Πρόσθεσε μάλιστα πως το γεγονός πως η κοπέλα είπε το «ναι», κάτι σημαίνει.

Σύμφωνα με πηγές των διωκτικών αρχών, οι δύο κατηγορούμενοι αγόρασαν εισιτήρια για το Empire State Building στις 9 το βράδυ της Τρίτης και εκτιμάται ότι κρύφτηκαν μέσα στο κτίριο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να τους δείχνει να βγαίνουν από καταπακτή στον 102ο όροφο περίπου στις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Κουζνέτσοφ χρησιμοποίησε εργαλεία για να χαλαρώσει τις βάσεις μεταλλικών καλωδίων σε κλιμακοστάσιο, προκειμένου το ζευγάρι να αποκτήσει πρόσβαση στην κεραία.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για διάρρηξη, έκθεση σε κίνδυνο και πρόκληση φθορών σε ξένη περιουσία. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες για κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, παράνομη είσοδο και παράνομη επέμβαση σε εγκαταστάσεις.

Η υπεράσπιση κάνει λόγο για υπερβολικά αυστηρό κατηγορητήριο υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως το ζευγάρι διέθετε διαρρηκτικά εργαλεία.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος τους, ακόμη και οι υπεύθυνοι του Empire State Building διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τους επισκέπτες, τους ενοίκους ή το προσωπικό του κτιρίου.

Πηγή: skai.gr

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