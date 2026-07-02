Ο Καναδάς επιδιώκει να ανακοινώσει, μαζί με περίπου 10 ιδρυτικές χώρες, τη δημιουργία μιας παγκόσμιας αμυντικής τράπεζας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα στην Τουρκία, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters η επικεφαλής Καναδή διαπραγματεύτρια.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, προωθεί την Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (DSRB) στο πλαίσιο της έκκλησής του για μια συμμαχία «μεσαίων δυνάμεων», ώστε να αντιμετωπιστεί «ο κατακερματισμός της παραδοσιακής παγκόσμιας τάξης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ».

«Θέσαμε ως προθεσμία τη σύνοδο του ΝΑΤΟ... Αυτό που επιδιώκουμε να ανακοινώσουμε είναι ο κατάλογος των ιδρυτικών μελών», δήλωσε η Ιζαμπέλ Ιντόν, επικεφαλής διαπραγματεύτρια του Καναδά για την έναρξη της πολυμερούς πρωτοβουλίας και διευθύνουσα σύμβουλος της Τράπεζας Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Καναδά.

Σκοπός της τράπεζας είναι να ενισχύσει την άμυνα των συμμαχικών χωρών, αντλώντας έως και 100 δισ. στερλίνες ή 133 δισ. δολάρια σε φθηνή χρηματοδότηση.

Η Ιντόν ανέφερε ότι ο αρχικός κατάλογος των χωρών θα είναι πιθανότατα, πέραν του Καναδά, αποκλειστικά ευρωπαϊκός, χωρίς όμως να τις κατονομάσει. Προειδοποίησε ότι η ανακοίνωση δεν είναι βέβαιη και εξαρτάται από τις τελικές διαπραγματεύσεις με τους συμμάχους, μεταξύ άλλων και για τις κεφαλαιακές δεσμεύσεις τους, ωστόσο τόνισε ότι το σχέδιο έχει δυναμική.

«Ο πρωθυπουργός μου είπε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε την τελειότητα πριν ξεκινήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά να συσπειρώσουμε τις χώρες που είναι έτοιμες να συμμετάσχουν ως ιδρυτικά μέλη, και στη συνέχεια η συμμετοχή θα παραμείνει ανοικτή», είπε η ίδια.

Η τύχη του εγχειρήματος παραμένει αβέβαιη χωρίς τη στήριξη χωρών κρίσιμων για την εξασφάλιση πιστοληπτικής αξιολόγησης AAA.

Η DSRB είχε παραγωγικές συνομιλίες με τη Νότια Κορέα και υπάρχει πιθανότητα 50-50 να συμμετάσχει, ενδεχομένως σε μεταγενέστερο στάδιο, ανέφερε η Ιντόν, προσθέτοντας ότι καμία άλλη χώρα της G7 δεν βρίσκεται προς το παρόν κοντά στο να υπογράψει.

Το υπουργείο Οικονομικών της Νότιας Κορέας έχει δηλώσει στο Reuters ότι εξετάζει την πρόταση.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.