Απόρρητο βιβλίο στη CIA περιγράφει το τέλος του κόσμου

Βιβλίο που για περισσότερα από 50 χρόνια έχει ταξινομηθεί από τη CIA ως απόρρητο περιέχει μια συγκλονιστική θεωρία για το πώς θα τελειώσει ο κόσμος.

Η «Ιστορία του Αδάμ και της Εύας», που γράφτηκε από έναν πρώην υπάλληλο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ερευνητή των UFO και αυτοαποκαλούμενο μέντιουμ, τον Chan Thomas, γράφτηκε το 1966 αλλά η δημοσίευσή του σταμάτησε κατ' εντολήν της υπηρεσίας του

Αποχαρακτηρίστηκε «αθόρυβα» το 2013, τουλάχιστον εν μέρει, αλλά παρέμεινε κρυμμένο στη βάση δεδομένων της CIA — μέχρι τώρα.

Στο βιβλίο, ο Thomas ισχυρίζεται ότι κάθε 6.500 χρόνια, μια μεγάλη καταστροφή της κλίμακας του Βιβλικού «Μεγάλου Κατακλυσμού» χτυπά τη Γη.

Ενώ οι ειδικοί συζητούν την ακριβή ημερομηνία εκείνης της πλημμύρας στο Βιβλίο της Γένεσης, ο Τόμας ισχυρίζεται ότι συνέβη πριν από περίπου 6.500 χρόνια, και υπάρχουν ορισμένα αρχαιολογικά και γεωλογικά στοιχεία που υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Με αυτή τη λογική, υποστηρίζει ότι η επόμενη καταστροφή είναι κοντά, χρονικά.

Όσο για το πώς θα μοιάζει το τέλος του κόσμου, πιστεύει ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης θα μετατοπιστεί ξαφνικά, δραστικά, προκαλώντας όλεθρο σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο λόγος που το εν λόγω βιβλίο ταξινομήθηκε ως απόρρητο παραμένει ασαφής, αλλά ορισμένοι υποστήριξαν ότι η υπηρεσία ανησυχούσε ότι θα προκαλούσε μαζικό πανικό ή ότι περιείχε πληροφορίες που σχετίζονται με μυστική κυβερνητική έρευνα.

Ο Thomas ειδικότερα είχε καταπιαστεί με διαβαθμισμένα έργα κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ανενεργή εταιρεία αεροδιαστημικής McDonnell Douglas.

Ήταν μέλος μιας μικρής ομάδας επιστημόνων που συγκέντρωσε η εταιρεία για να ερευνήσει αναφορές για UFO.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα αρχεία που να πιστοποιούν ότι εργάστηκε απευθείας για τη CIA, η ρήτρα για τήρηση απόρρητου που θέτει στους εργαζόμενους της η υπηρεσία συνεπάγεται τη λήψη έγκρισης σε περίπτωση που αυτοί θελήσουν να δημοσιεύσουν κάποιο βιβλίο ή εργασία στο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

