Χαμάς: Το ερχόμενο Σάββατο η επόμενη απελευθέρωση ομήρων

Η επόμενη απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων στην Γάζα θα πραγματοποιηθεί «το επόμενο Σάββατο», δήλωσε στο AFP υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς που δεν κατονομάζεται.

«Η απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας ισραηλινών κρατουμένων θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του επόμενου Σαββάτου, κατά την έβδομη ημέρα της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε τηλεφωνικά από την Ντόχα ο αξιωματούχος της Χαμάς, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των ομήρων που θα απελευθερωθούν τότε, ούτε τον αριθμό των παλαιστινίων κρατουμένων που θα πρέπει να απελευθερώσει σε αντάλλαγμα το Ισραήλ.

