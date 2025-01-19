Φον ντερ Λάιεν: «Η απελευθέρωση των ομήρων γεμίζει με ελπίδα τις καρδιές μας»

«Το να βλέπουμε τους ομήρους να ξαναβρίσκουν τις οικογένειές τους γεμίζει με ελπίδα τις καρδιές μας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την απελευθέρωση των τριών πρώτων ισραηλινών ομήρων και χαιρέτισε την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την οποία η Ευρώπη «θα υποστηρίξει».

«Η Ρόμι Γκόνεν, η Εμιλι Νταμάρι και η Ντόρον Στάινμπρέχερ είναι ελεύθερες. Και άλλοι θα ακολουθήσουν. Ας είναι αυτό η αρχή για ένα νέο κεφάλαιο για το Ισραήλ και τον παλαιστινιακό λαό...Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να τηρηθεί», έγραψε σε μήνυμά της στο Χ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.