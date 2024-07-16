Τη διαδρομή του 20χρονου Τόμας Μάθιου Κρουκς, του νεαρού που αποπειράθηκε να σκοτώσει τον πρόεδρο των Ρεπουμπλικάνων Ντόναλντ Τράμπ, ακολουθεί το CNN, αποκαλύπτοντας τι έκανε ο επίδοξος δολοφόνος 48ώρες πριν τραβήξει τη σκανδάλη.

Την Παρασκευή πήγε σε μία λέσχη σκοποβολής στο Πίτσμπουργκ, στο οποίο ήταν μέλος και εξασκήθηκε στο σημάδι, σύμφωνα με τις αρχές. Πρόκειται για το Clairton Sportsmen's Club, που απέχει 25 λεπτά με το αυτοκίνητο από το σπίτι του δράστη. Εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, πήγαινε με τον πατέρα του και τους άρεσε να εξασκούνται μαζί στη σκοποβολή, Η λέσχη έχει πάνω από 2.000 μέλη και το πεδίο βολής, όπου έκανε εξάσκηση στο σημάδι ο δράστης έχει απόσταση μεγαλύτερη από αυτή που υπήρχε ανάμεσα σε εκείνον και στον Τράμπ, όταν προσπάθησε να τον σκοτώσει.

Ο Rob Bootay, δικηγόρος της Λέσχης δήλωσε στο CNN, ότι «η Λέσχη αποδοκιμάζει πλήρως την παράλογη πράξη βίας που σημειώθηκε».

Το επόμενο πρωί, ο Μάθιου Κρουκς, έκανε τα απαραίτητα ψώνια του στο Home Depot, όπου αγόρασε μία σκάλα και στο Allegheny Arms and Gun Works, ένα μαγαζί με όπλα στο Bethel Park, όπου προμηθεύτηκε 50 φυσίγγια.

Στη συνέχεια, πήρε το Hyundai Sonata του και οδήγησε μία ώρα προς τον βορρά, για την ομιλία του Τράμπ στην Πενσυλβάνια, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες πολίτες από όλη την πολιτεία για να τον παρακολουθήσουν. Πάρκαρε έξω από το μέρος που θα λάμβανε χώρα η ομιλία και είχε στο πορτμπαγκάζ κρυμμένο έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Πάνω του βρέθηκε ο συνδεδεμένος πομπός που θα ενεργοποιούσε την έκρηξη.

Αυτό υποδηλώνει ότι ο ένοπλος μπορεί να σχεδίαζε να πυροδοτήσει μια έκρηξη από απόσταση και οι ερευνητές εξετάζουν τη θεωρία ότι είχε στο μυαλό του να αποσπάσει την προσοχή κατά τη διάρκεια του πυροβολισμού.

Χρησιμοποίησε τη σκάλα να ανέβει σε ένα κοντινό κτήριο και από εκεί πυροβόλησε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη

Οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να αναζητούν ακόμα το κίνητρο πίσω από την απόπειρα δολοφονίας και να αντιμετωπίζουν έλλειψη στοιχείων για να συνθέσουν τη νοοτροπία του. Τα στοιχεία από το κινητό του τηλέφωνο και η έρευνα στον υπολογιστή του και στο ιστορικό αναζήτησής του, δεν υποδηλώνουν πολιτική ή ιδεολογική πρόθεση. Το ίδιο βεβαιώνουν και οι συνεντεύξεις από οικογένεια και φίλους.

Αντίθετα, τα στοιχεία που βρήκαν φαίνεται να δείχνουν τυπικές διαδικτυακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του ενδιαφέροντος του για τους υπολογιστές και τα παιχνίδια, είπαν οι πηγές και αυτό εγείρει περισσότερα ερωτήματα. Επίσης, οι ερευνητές που αναλύουν το ιστορικό της διαδικτυακής του αναζήτησης δεν έχουν βρει καμία ένδειξη ότι έψαξε πώς να φτιάχνει αυτοσχέδια εκρηκτικά.

Τι είπαν οι γονείς του δράστη

Ο Μάθιου Κρουκς δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλια από το CNN την Κυριακή και τη Δευτέρα. Το βράδυ του Σαββάτου, προτού οι αξιωματούχοι επιβεβαιώσουν δημόσια τον ρόλο του γιου του στην επίθεση, είπε στο CNN ότι προσπαθούσε να καταλάβει «τι στο διάολο συμβαίνει» αλλά προσέθεσε «θα περιμένω μέχρι να μιλήσω με τις αρχές προτού μιλήσω για τον γιο του».

Οι γονείς του δράστη, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρχές, είπαν στους ανακριτές ότι ο Κρουκς δεν φαίνεται να είχε φίλους και δεν είχε πολιτικές τάσεις. Ωστόσο, δεν φάνηκε να γνωρίζουν πολλά για το τι συνέβαινε στη ζωή του γιου τους πρόσφατα, είπαν πηγές των αρχών.

Πηγή: CNN

