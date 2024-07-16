Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τέσσερις υπουργοί της αποκεντρωμένης κυβέρνησης της Ουαλίας υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, λέγοντας ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός Βον Γκέθινγκ.

Επικαλούμενοι έλλειψη εμπιστοσύνης στον ηγέτη τους, από την ουαλική κυβέρνηση αποχώρησαν ο Μικ Αντόνιβ, γενικός εισαγγελέας και νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, η Τζούλι Τζέιμς, υπουργός Στέγασης και Τοπικών Κοινοτήτων, η Λέσλι Γκρίφιθς, υπουργός Πολιτισμού και Κοινωνικής Δικαιοσύνης και ο Τζέρεμι Μάιλς, υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Ουαλικής Γλώσσας.

Οι παραιτηθέντες χαρακτήρισαν «μη βιώσιμη» τη θέση του κ. Γκέθινγκ ως επικεφαλής της κυβέρνησης των Ουαλών Εργατικών, παραπέμποντας στην ήττα του προ μηνός σε ψηφοφορία για ψήφο εμπιστοσύνης.

Η ψηφοφορία εκείνη είχε προκληθεί μετά από την αποκάλυψη ότι ο κ. Γκέθινγκ είχε λάβει δωρεά 200.000 λιρών από επιχείρηση που είχε καταδικαστεί για περιβαλλοντικά αδικήματα. Ο Ουαλός πρωθυπουργός είχε απορρίψει τη διαδικασία στο ουαλικό κοινοβούλιο, γνωστό ως Σένεντ, ως «τέχνασμα» και παρέμεινε στη θέση του.

Ο 50χρονος Βον Γκέθινγκ έγινε ο πρώτος μαύρος ηγέτης ευρωπαϊκής χώρας μόλις τον Μάρτιο, όταν εξελέγη από το ουαλικό Εργατικό Κόμμα για να αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα Μαρκ Ντρέικφορντ.

