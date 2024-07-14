Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Ο Μπάιντεν ταξίδι στο Τέξας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέβαλε το αυριανό ταξίδι του στο Τέξας, μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Μπάιντεν, που αναμένεται σύντομα να κάνει μια δήλωση για την απόπειρα σε βάρος του πολιτικού αντιπάλου του, επρόκειτο να μεταβεί στο Όστιν του Τέξας με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 ετών από την ψήφιση του νόμου για τα πολιτικά δικαιώματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

