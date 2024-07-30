Ο άνδρας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι είχε αναρτήσει αντισημιτικό και αντιμεταναστευτικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο όταν ήταν έφηβος, δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του FBI, καταθέτοντας σε μια ακρόαση της Γερουσίας.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI Πολ Αμπάτι αποκάλυψε την ύπαρξη αυτού του λογαριασμού σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, που χρονολογείται από το 2019-20. Τότε, ο Τόμας Κρουκς, ο νεαρός που άνοιξε πυρ σε προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ, θα ήταν 15 ή 16 ετών. Αυτές οι πληροφορίες είναι κάποια από τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποιούνται για το πιθανό κίνητρο του δράστη της επίθεσης.

«Κάτι που ανακαλύφθηκε πολύ πρόσφατα και θέλω να μοιραστώ είναι ένας λογαριασμός σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που πιστεύεται ότι συνδέεται με τον δράστη και ανάγεται χρονολογικά στο 2019-20», είπε ο Αμπάτι στους γερουσιαστές. Στον λογαριασμό αυτόν είχαν αναρτηθεί περισσότερα από 700 σχόλια. «Κάποια από αυτά τα σχόλια, εάν τελικά αποδοθούν στον δράστη, φαίνεται ότι εκφράζουν αντισημιτικά και αντιμεταναστευτικά θέματα και ενστερνίζονται την πολιτική βία και περιγράφονται ως ακραία», πρόσθεσε.

Ο Κρουκς πυροβόλησε τον Τραμπ με ένα τουφέκι AR-15 στις 13 Ιουλίου, σε μια συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, τραυματίζοντάς τον στο αυτί. Ένας υποστηρικτής του υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν από τα πυρά. Ελεύθεροι σκοπευτές της Μυστικής Υπηρεσίας σκότωσαν τον Κρουκς λίγο αργότερα.

Οι αστυνομικοί περιγράφουν τον Κρουκς ως μοναχικό νέο, χωρίς στενούς φίλους και ένα κοινωνικό δίκτυο που περιοριζόταν μόνο στα άμεσα μέλη της οικογένειάς του.

Η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ οδήγησε στην παραίτηση της διευθύντριας της Μυστικής Υπηρεσίας Κίμπερλι Τσιτλ, που δεχόταν πιέσεις και από τα δύο κόμματα. Ο διάδοχός της, ο Ρόναλντ Ρόουι που ανέλαβε προσωρινά διευθυντής, είπε σήμερα ότι πήγε στο Μπάτλερ και ανέβηκε στην ταράτσα ενός άλλου κτιρίου, κοντά σε εκείνο από το οποίο πυροβόλησε ο Κρουκς. «Αυτό που είδα με κάνει να ντρέπομαι», είπε στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Εσωτερικής Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. «Έπειτα από 25 χρόνια στη Μυστική Υπηρεσία, δεν μπορώ να δικαιολογήσω γιατί εκείνη στέγη δεν φυλασσόταν», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι πλέον έχουν ληφθεί μέτρα για να αποφευχθούν παρόμοια σφάλματα στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον Ρόουι, πριν εξαπολύσει την επίθεσή του ο Κρουκς πέταξε ένα μικρό, τηλεχειριζόμενο αεροπλάνο κοντά στον χώρο της συγκέντρωσης. Ωστόσο οι αρχές δεν το εντόπισαν επειδή το σύστημα εντοπισμού των μη επανδρωμένων αεροσκαφών δεν λειτουργούσε σωστά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.