Με όπλο ένα αραβοϊσραηλινό podcast για την ειρήνη

Τον Οκτώβριο του 2023, αμέσως μετά τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, η Αμίρα Μοχάμαντ και ο Ιμπραχήμ Αμπού Αχμάντ έφτιαξαν ένα podcast με στόχο να συμβάλουν στη συνεννόηση και την ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Είναι Άραβες που έχουν την ισραηλινή ιθαγένεια, και σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Ισραήλ, αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 17% του πληθυσμού στην ισραηλινή επικράτεια.



Οι δυο νεαροί αυτοπροσδιορίζονται ως Παλαιστίνιοι-Ισραηλινοί. Μια ταυτότητα για την οποία πρέπει να αγωνιστούν πολιτικά, διότι το ισραηλινό κράτος δεν αποδέχεται μια παλαιστινιακή ταυτότητα μεταξύ των πολιτών. Τους θεωρεί Άραβες-Ισραηλινούς.

Να μιλήσουμε για το μέλλον

Η Αμίρα είναι πεπεισμένη ότι πολίτες σαν αυτήν θα μπορούσαν και θα έπρεπε να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ακριβώς λόγω της ταυτότητάς τους. «Δεν θα καταλήξουμε σε συμφωνία», λέει η Αμίρα σε συνέντευξή της στην DW. «Είτε αυτό αφορά το τι ακριβώς συνέβη στις 7 Οκτωβρίου είτε αν θα πρέπει να το αποκαλούμε πόλεμο ή γενοκτονία. Δεν θα συμφωνήσουμε επίσης στο πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε για ένα μέλλον».



Η Αμίρα και ο Ιμπραχήμ βλέπουν ένα μέλλον πέρα ​​από την πόλωση. «Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με αυτό το podcast είναι να παρουσιάσουμε μια διαφορετική ματιά στη Δύση», εξηγεί ο Ιμπραχήμ. Οι δυο τους απευθύνονται κυρίως σε δυτικό κοινό, και αυτό γιατί οι άνθρωποι εκεί τα βλέπουν ή άσπρα ή μαύρα. Είναι είτε υπέρ της Παλαιστίνης είτε υπέρ του Ισραήλ, λένε στο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής τους.



«Αντί να ζητωκραυγάζουν όπως για τον Μέσι ή τον Ρονάλντο σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, οι άνθρωποι στη Δύση θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικρίνουν όλες τις πλευρές», λέει η Αμίρα. Οι ιδέες και αυτά που σκέφτονται οι δυο ακτιβιστές φαίνεται ότι έχουν επιτυχία, αφού εκτιμάται ότι 180.000 άτομα ακούν κάθε επεισόδιο του podcast και σχεδόν 30.000 τους ακολουθούν στο Instagram.

Η διπλή ταυτότητα ένα αναξιοποίητο όπλο

Παρά την επιτυχία τους όμως οι δύο ακτιβιστές παλεύουν καθημερινά με προκαταλήψεις και δυσκολίες. Όταν υπερασπίζονται το Ισραήλ, τους θεωρούν ότι είναι με τον δυνάστη, όταν υπερασπίζονται την Παλαιστίνη, θεωρούν πως είναι με τους κακούς Άραβες.



Η Αμίρα είναι όμως πεπεισμένη ότι αυτή η διπλή ταυτότητα της ίδιας και πολλών άλλων είναι ένα αναξιοποίητο όπλο στα χέρια τους για να συμβάλουν στην αλληλοκατανοήση και την ειρήνη στην περιοχή.



Σήμερα, περισσότερο από εννέα μήνες μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ο πόλεμος συνεχίζεται. Σύμφωνα με τα ΗΕ περισσότεροι από 39.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας και 120 Ισραηλινοί όμηροι βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς. Η Αμίρα και ο Ιμπραχήμ όμως είναι πεπεισμένοι πως θέλουν να συνεχίσουν να αγωνίζονται με το δικό τους όπλο: το podcast.

