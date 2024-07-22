Εξ ολοκλήρου την ευθύνη για το φιάσκο στη φύλαξη του Ντόναλντ Τραμπ, που «επέτρεψε» την εκδήλωση της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του πρώην προέδρου και νυν διεκδικητή της προεδρίας στις ΗΠΑ, ανέλαβε η διευθύντρια των μυστικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ, Kimberly Cheatle.

«Αποτύχαμε. Αναλαμβάνω εξ ολοκλήρου την ευθύνη», δήλωσε στην αρμόδια επιτροπή κατά την «απολογία» της. «Η αποστολή των μυστικών υπήρεσιών είναι να προστατεύουν τους ηγέτες του έθνους μας. Στις 13 Ιουλίου, αποτύχαμε», παραδέχθηκε δίχως περιστροφές η Kimberly Cheatle.

Τόνισε επίσης, ότι θα συνεργαστεί πλήρως με το FBI, στην έρευνα για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε ότι «πρέπει να μάθουμε τι συνέβη και θα κινήσω γη και ουρανό για να διασφαλίσω ότι το περιστατικό της 13ης Ιουλίου, δεν θα επαναληφθεί».

«Σκέφτομαι συνέχεια τι θα μπορούσαμε να έχουν κάνει διαφορετικά», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

