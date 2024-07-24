Ο άνδρας που αποπειράθηκε να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ έψαξε στο διαδίκτυο τον τρόπο με τον οποίο ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ δολοφόνησε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι, δήλωσε σήμερα ο διευθυντής του FBI Κρις Ρέι ενώπιων κοινοβουλευτικής επιτροπής που εξετάζει τις παραλείψεις των δυνάμεων επιβολής του νόμου στην απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου και σήμερα υποψηφίου προέδρου των Ρεπουμπλικάνων

Σε κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής, ο Ρέι δήλωσε ότι από τις 6 Ιουλίου περίπου, ο Τόμας Κρουκς «εστίασε ιδιαίτερα στον πρόεδρο Τραμπ και τη συγκέντρωση του» και έκανε αναζήτηση στο Google με ερωτήματα «πόση απόσταση είχε ο Όσβαλντ από τον Κένεντι;»

Ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι έριξε το Σάββατο 13 Ιουλίου αρκετούς πυροβολισμούς κατά του πρώην προέδρου από την στέγη ενός κτιρίου, που απείχε μόλις περίπου 150 μέτρα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια.

Εξουδετερώθηκε αμέσως από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν στον Κρουκς να προβεί στην απόπειρά του, που σκότωσε μάλιστα έναν από τους παρευρισκόμενους στη συγκέντρωση Τραμπ, έχουν οδηγήσει πολλές υπηρεσίες ασφαλείας να δώσουν απαντήσεις.

Η διευθύντρια της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service), Κίμπερλι Τσίτλε, μετά από πιέσεις και πυρά, παραιτήθηκε, λόγω των παραλείψεων της Υπηρεσίας στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

