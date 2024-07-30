Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Βενεζουέλα, στις διαδηλώσεις κατά της αμφιλεγόμενης επανεκλογής του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της χώρας, σύμφωνα με την καταμέτρηση δύο μη κυβερνητικών οργανώσεων.

«Καταγράψαμε 44 τραυματίες και 3 θανάτους», έγραψε στην πλατφόρμα Χ η ΜΚΟ Encuesta nacional de hospitales, που ασχολείται με την κατάσταση των νοσοκομείων. Οι δύο από τους θανάτους αναφέρθηκαν στην Πολιτεία Αράγουα και ένας στην πρωτεύουσα Καράκας. Το βράδυ της Δευτέρας η ΜΚΟ Foro penal έκανε λόγο για έναν νεκρό στην Πολιτεία Γιαρακούι.

Τα αίτια των θανάτων δεν έχουν διευκρινιστεί.

Πολλοί πολίτες εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους διαμαρτυρόμενοι από τα παράθυρα ή τα μπαλκόνια των σπιτιών τους, καθώς φοβούνται τους “colectivos”, τις φιλοκυβερνητικές ομάδες που κατηγορούνται για την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Στο μεταξύ, το κόμμα Voluntad Popular (VP), που μετέχει στον συνασπισμό της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα σημαντικό στέλεχός του, ο Φρέντι Σουπερλάνο, συνελήφθη το πρωί από τις δυνάμεις της τάξης στο Καράκας. «Οφείλουμε να καταγγείλουμε με υπευθυνότητα την απαγωγή, πριν από μερικά λεπτά, του πολιτικού συντονιστή μας, του Φρέντι Σουπερλάνο», ανέφερε το κόμμα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται αστυνομικοί να βγάζουν από ένα αυτοκίνητο έναν άνδρα που μοιάζει με τον Σουπερλάνο και να τον οδηγούν δια της βίας σε ένα άλλο όχημα.

Το 2018, στην επίσης αμφισβητούμενη επανεκλογή του Μαδούρο στην προεδρία, σε μια εκλογική διαδικασία την οποία μποϊκοτάρισε η αντιπολίτευση, σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 διαδηλωτές στις κινητοποιήσεις που κατεστάλησαν βίαια από τις αρχές.

