Νέο βίντεο δείχνει τον 20χρονο να παίρνει θέση στη σκεπή πριν πυροβολήσει τον Τραμπ

Πολίτες τον αντιλαμβάνονται λίγα λεπτά πριν εκτοξεύσει την πρώτη σφαίρα - Φωνάζουν στην αστυνομία αλλά όπως δείχνει το βίντεο αρχικά δεν υπάρχει αντίδραση 

ΗΠΑ

Νέο βίντεο από τα κρίσιμα λεπτά, πριν αρχίσει τους πυροβολισμούς ο 20χρονος με στόχο τον Ντόλαντ Τραμπ, έρχεται στη δημοσιότητα.

Πολίτες τον βλέπουν τη στιγμή που ανεβαίνει στη σκεπή και παίρνει θέση ξαπλωμένος. Στο βίντεο ακούγονται, πολίτες να φωνάζουν: «Αστυνόμε εδώ είναι κάποιος στη σκεπή»

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

