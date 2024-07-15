Νέο βίντεο από τα κρίσιμα λεπτά, πριν αρχίσει τους πυροβολισμούς ο 20χρονος με στόχο τον Ντόλαντ Τραμπ, έρχεται στη δημοσιότητα.

Πολίτες τον βλέπουν τη στιγμή που ανεβαίνει στη σκεπή και παίρνει θέση ξαπλωμένος. Στο βίντεο ακούγονται, πολίτες να φωνάζουν: «Αστυνόμε εδώ είναι κάποιος στη σκεπή»

Δείτε το βίντεο:

BREAKING:



New video shows just how early on people spotted the Trump shooter and started alerting the police pic.twitter.com/ZC2wrsJNfm — Visegrád 24 (@visegrad24) July 15, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.