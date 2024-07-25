Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Δεν είμαστε βέβαιοι αν τον χτύπησε σφαίρα ή θραύσμα, λέει το FBI

Εντύπωση προκαλεί η δήλωση του διευθυντή του FBI Κρίστοφερ Ρέι την Τετάρτη ότι δεν είναι βέβαιος για το αν όντως ο Ντόναλντ Τραμπ χτυπήθηκε στο αφτί από σφαίρα κατά την απόπειρα δολοφονίας του σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια.



Ο Κρίστοφερ Ρέι ενημέρωνε επιτροπή του Κογκρέσου που εξετάζει τις παραλείψεις των δυνάμεων επιβολής του νόμου για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ την Τετάρτη, όταν έκανε τη σχετική δήλωση.



«Mε όλο τον σεβασμό στον πρώην πρόεδρο Τραμπ υπάρχουν κάποια ερωτήματα σχετικά με το αν πρόκειται για σφαίρα ή θραύσμα που χτύπησε το αυτί του», δήλωσε.



«Δεν ξέρω αν αυτή η σφαίρα, εκτός του ότι προκάλεσε το γδάρσιμο, θα μπορούσε να είχε προσγειωθεί και κάπου αλλού» δήλωσε χαρακτηριστικά.



Ο άνδρας που αποπειράθηκε να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ έψαξε στο διαδίκτυο τον τρόπο με τον οποίο ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ δολοφόνησε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι, δήλωσε ακόμα ο διευθυντής του FBI Κρις Ρέι ενώπιων κοινοβουλευτικής επιτροπής που εξετάζει τις παραλείψεις των δυνάμεων επιβολής του νόμου στην απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου και σήμερα υποψηφίου προέδρου των Ρεπουμπλικάνων.



Ο Τραμπ, 78 ετών, μιλούσε σε συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας το Σάββατο 13 Ιουλίου, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία χτυπήθηκε στο δεξί του αυτί πριν σπεύσουν να τον καλύψουν και να τον απομακρύνουν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Ο 20χρονος που αποπειράθηκε να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ έψαξε στο διαδίκτυο τον τρόπο με τον οποίο ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ δολοφόνησε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι, δήλωσε ακόμα ο Κρις Ρέι ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής.

