ΗΠΑ: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει νεκρό τον επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ λίγο μετά την απόπειρα

Συγκλονιστικά νέα πλάνα από βίντεο ντοκουμέντο δείχνουν αστυνομικούς της κομητείας Μπίβερ και έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας να στέκονται πάνω από τη σορό του επίδοξου δολοφόνου του Ντόναλντ Τραμπ Τόμας Μάθιου Κρουκς. Όπως επιβεβαιώνεαι και από αυτό το βίντεο, ο 20χρονος ελεύθερος σκοπευτής είχε εντοπιστεί από τις αμερικανικές αρχές ως ύποπτος προτού ανοίξει πυρ.



Το βίντεο, από κάμερα σώματος αστυνομικού, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον γερουσιαστή της Αϊόβα, Τσακ Γκράσλεϊ, δείχνει μια λίμνη αίματος κατά μήκος της οροφής, ενώ ο δράστης μόλις είχε σκοτωθεί, αφότου όμως είχε προλάβει να τραυματίσει τον Τραμπ και να σκοτώσει έναν πυροσβέστη κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Πατήστε εδώ για να δείτε το βίντεο που έχει "κλειδώσει" ο γερουσιαστής ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ



«Αυτός είναι», λέει αστυνομικός της μονάδας υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της κομητείας. Αναφέρει επίσης ότι ένας ελεύθερος σκοπευτής της αστυνομίας είχε φωτογραφήσει τον Κρουκς, και σε μια από τις φωτογραφίες φαίνεται να κάνει ποδήλατο, σύμφωνα με το βίντεο.



«Αυτός είναι ο ελεύθερος σκοπευτής που έστειλε την αρχική φωτογραφία και τον είδε να έρχεται με το ποδήλατο και (…) και μετά τον έχασε από τα μάτια του», λέει χαρακτηριστικά ο αστυνομικός σε ένα άτομο που φαίνεται πως είναι πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας.



Στη συνέχεια, αστυνομικός και πράκτορας κοιτούν φωτογραφίες του ύποπτου στόχου σε ένα κινητό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.