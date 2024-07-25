Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Mi-28 κατέπεσε στην περιφέρεια Καλούγκα της νοτιοδυτικής Ρωσίας και το πλήρωμά του σκοτώθηκε, μετέδωσαν σήμερα Πέμπτη ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

«Ελικόπτερο Mi-28 συνετρίβη στην περιφέρεια Καλούγκα σε ακατοίκητη περιοχή. Το πλήρωμά του είναι νεκρό», δήλωσε πηγή του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS στο υπουργείο Άμυνας.

«Δεν υπήρξαν καταστροφές στο έδαφος», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Τα προκαταρκτικά στοιχεία» υποδεικνύουν ότι «η αιτία της καταστροφής ήταν τεχνική βλάβη», ανέφερε το Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Επιτροπή έρευνας εργάζεται επιτόπου, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Το επιθετικό ελικόπτερο παντός καιρού -στη συνήθη διαμόρφωσή του έχει διμελές πλήρωμα- συνετρίβη «σε δάσος» κοντά στο χωριό Κλένκι, περίπου 150 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος Αλεξάντρ Μπαρίμπιν, σύμφωνα με το TASS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.