Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής με την οποία ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την υποψηφιότητά του, εξέφρασε την υποστήριξή του στην Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Κι ενώ πολλοί Δημοκρατικοί έχουν συσπειρωθεί πίσω από την απόφαση του Μπάιντεν και έχουν εκφράσει επίσης την υποστήριξή τους στη Χάρις, κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών απέφυγαν να προχωρήσουν σε δήλωση στήριξης.

Δημοκρατικοί κυβερνήτες και βουλευτές που συσπειρώθηκαν πίσω από την Καμάλα Χάρις:

Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον

Σε κοινή δήλωση, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, η οποία ήταν υποψήφια των Δημοκρατικών το 2016, υποστήριξαν τη Κάμαλα Χάρις ως υποψήφια για την προεδρία.

«Τώρα είναι η ώρα να υποστηρίξουμε την Κάμαλα Χάρις και να παλέψουμε με όλα όσα έχουμε για να την εκλέξουμε», ανέφεραν οι Κλίντον σε κοινή δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X. «Το μέλλον της Αμερικής εξαρτάται από αυτό». Αναγνώρισαν επίσης τα επιτεύγματα του Μπάιντεν και την προεδρία του.

Νάνσυ Πελόζι

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, προχώρησε επίσης σε δήλωση στήριξης υπέρ της Κάμαλα Χάρις, παρόλο που τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι τάσσεται υπέρ της ανοιχτής διαδικασίας.

«Σήμερα, με απέραντη περηφάνια και απεριόριστη αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας μας υποστηρίζω την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις για Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε σε δήλωσή της. «Η ενθουσιώδης υποστήριξή μου προς την Καμάλα Χάρις για Πρόεδρο είναι επίσημη, προσωπική και πολιτική».

«Προσωπικά, γνωρίζω την Κάμαλα Χάρις εδώ και δεκαετίες και ξέρω ότι έχει ισχυρές αξίες, πίστη και δέσμευση για δημόσια υπηρεσία. Πολιτικά, μην κάνετε λάθος: η Κάμαλα Χάρις ως γυναίκα στην πολιτική είναι εξαιρετικά οξυδερκής – και έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα μας οδηγήσει στη νίκη τον Νοέμβριο».

Κυβερνήτες Νιούσομ, Σαπίρο, Μέρφι

Αρκετά κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών, συμπεριλαμβανομένων μερικών που θεωρούνταν πιθανοί υποψήφιοι, έχουν επίσης υποστηρίξει τη Κάμαλα Χάρις. Μεταξύ αυτών είναι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γάβιν Νιούσομ, ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο και ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι.

«Με τη δημοκρατία μας να διακυβεύεται και το μέλλον μας σε κίνδυνο, κανείς δεν είναι καλύτερος να διώξει την υπόθεση εναντίον του σκοτεινού οράματος του Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Νιούσομ σε δήλωση στο X.

Tough. Fearless. Tenacious.



Άλλοι κορυφαίοι Δημοκρατικοί, συμπεριλαμβανομένων των Μπούτιγκιγκ και Μπέσιαρ

Ο Πιτ Μπούτιγκιγκ, ο υπουργός Μεταφορών υποστήριξε επίσης τον αντιπρόεδρο. «Η Κάμαλα Χάρις είναι τώρα το κατάλληλο άτομο για να πάρει τη δάδα, να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να διαδεχτεί τον Τζο Μπάιντεν στην προεδρία», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Άλλοι κυβερνήτες που έχουν υποστηρίξει τη Χάρις είναι ο Ρόι Κούπερ της Βόρειας Καρολίνας, ο Τζάρεντ Πόλις του Κολοράντο και ο Άντι Μπέσιαρ από το Κεντάκι.

Προοδευτικοί

Από τη Νέα Υόρκη, η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ προσέφερε την πλήρη υποστήριξή της στη Χάρις λέγοντας: «Τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι ζωτικής σημασίας το κόμμα και η χώρα μας να ενωθούν γρήγορα για να νικήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ».

Kamala Harris will be the next President of the United States. I pledge my full support to ensure her victory in November.



Now more than ever, it is crucial that our party and country swiftly unite to defeat Donald Trump and the threat to American democracy.



Οι βουλευτές Cori Bush και Ilhan Omar, που όπως η Οκάσιο-Κόρτεζ, είναι μέλη της προοδευτικής πτέρυγας του κόμματος, συσπειρώθηκαν επίσης πίσω από την Αντιπρόεδρο.

Ελίζαμπεθ Γουόρεν και άλλοι Δημοκρατικοί της Γερουσίας

Η γερουσιαστής Γουόρεν από τη Μασαχουσέτη,η οποία ήταν επίσης υποψήφια για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2020, εξέφρασε τη στήριξή της στην Χάρις. «Είναι αποδεδειγμένα μαχήτρια», είπε ο Γουόρεν.

«Κυρία Αντιπρόεδρε, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», έγραψε ο γερουσιαστής της Χαβάης Brian Schatz στο X.

Άλλοι Δημοκρατικοί της Γερουσίας πουδήλωσαν τη στήριξή τους στην Κάμαλα Χάρις είναι ο Μαρκ Γουόρνερ από τη Βιρτζίνια, ο Μαρκ Κέλι από την Αριζόνα, ο Άλεξ Παντίγια από την Καλιφόρνια και η Πάτι Μάρεϊ από την πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Η Τίνα Σμιθ από τη Μινεσότα εξέφρασε επίσης την υποστήριξή της, όπως και ο Σέροντ Μπράουν από το Οχάιο και η Τζάκι Ρόζεν από τη Νεβάδα.

Τουλάχιστον 26 Δημοκρατικοί γερουσιαστές έχουν δηλώσει την υποστήριξή τους στην Κάμαλα Χάρις, δηλαδή τα μισά από τα 51 μέλη του κόμματος στη Γερουσία.

Αντιπροσωπείες του Εθνικού Συνεδρίου

Ορισμένες κρατικές αντιπροσωπείες του Δημοκρατικού Εθνικού Συνεδρίου (DNC) εξέφρασαν επίσης την υποστήριξή τους στη Χάρις.

Η τελική απόφαση για το αν θα πάρει το χρίσμα η Χάρις ανήκει στους περίπου 4.000 αντιπροσώπους που θα ψηφίσουν τον Αύγουστο.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, τουλάχιστον 531 αντιπρόσωποι έχουν ανακοινώσει την υποστήριξή τους στη Χάρις. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις αντιπροσωπείες του Τενεσί, της Βόρειας Καρολίνας και της Νότιας Καρολίνας.

Ποιος δεν έχει κάνει δήλωση υπέρ της Χάρις

Μπάρακ Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα επαίνεσε τον Μπάιντεν «ως έναν από τους πιο σημαντικούς προέδρους της Αμερικής», αλλά δεν δήλωσε τη στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις.

«Μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά τις επόμενες ημέρες», είπε ο Ομπάμα σε δήλωση. «Όμως πιστεύω ότι οι ηγέτες του κόμματός μας θα μπορέσουν να διεξάγουν μια διαδικασία από την οποία θα αναδειχθεί ένας εξαιρετικός υποψήφιος».

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.



Τσακ Σούμερ

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας επαίνεσε επίσης την απόφαση του Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα, αλλά δεν αναφέρθηκε σε υποψηφιότητα της Χάρις.

Joe Biden has not only been a great president and a great legislative leader but he's a truly amazing human being. His decision of course was not easy, but he once again put his country, his party, and our future first.



Χακίμ Τζέφρις

Και ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία δεν εξέδωσε δήλωση υποστήριξης προς την Κάμαλα Χάρις.



