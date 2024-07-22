Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα επικαιροποιημένες ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στη βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες και στην προώθηση της συνεπούς επιβολής από τις εθνικές αρχές. Από το 2016 η Επιτροπή παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των κοινών ανησυχιών που εξέφρασαν οι εθνικοί φορείς επιβολής, οι επιβάτες και οι ενώσεις τους, καθώς και εκπρόσωποι του κλάδου. Με την επικαιροποίηση που δημοσιεύεται σήμερα λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι αποφάσεις του Δικαστηρίου από το 2016 και διευκρινίζονται ορισμένες διατάξεις. Επιπλέον, δημοσιεύθηκαν επίσης αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα κατά τη διάρκεια των αεροπορικών ταξιδιών.

Μολονότι τα δικαιώματα των επιβατών καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ, η επιβολή τους αποτελεί αρμοδιότητα των παρόχων υπηρεσιών μεταφορών και η εφαρμογή τους αποτελεί ευθύνη των εθνικών φορέων. Οι διαφορές στις εθνικές πρακτικές μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στους επιβάτες, ιδίως όσον αφορά τα διασυνοριακά ταξίδια. Μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί η κατάλληλη βοήθεια.

Πράγματι, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, πολλοί Ευρωπαίοι εξακολουθούν να θεωρούν ότι είναι ανεπαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, παρά τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε σύγκριση με την περίοδο πριν από πέντε χρόνια.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα θα συμβάλουν στη βελτίωση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των επιβατών και συμπληρώνουν τις προσπάθειες της Επιτροπής να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το θέμα αυτό, μεταξύ άλλων μέσω των διαδικτυακών εκστρατειών Your Europe και μιας ειδικής εφαρμογής για φορητές συσκευές σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών.

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.