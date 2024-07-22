Δύο επιζώντες από μια φονική βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στη Βρετανία μήνυσαν έναν συνωμοσιολόγο που ισχυρίζεται ότι η επίθεση εκείνη ήταν σκηνοθετημένη - μια δικαστική υπόθεση που θυμίζει αντίστοιχες μηνύσεις συγγενών θυμάτων από φονικές επιθέσεις σε σχολεία στις ΗΠΑ.

Ο Μάρτιν Χίμπερτ έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω και η κόρη του Ιβ, τότε 14 ετών, υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη από την επίθεση που συνέβη έπειτα από μια συναυλία της ποπ τραγουδίστριας Αριάνα Γκράντε στο Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία, το 2017.

Ο Μάρτιν και η κόρη του μήνυσαν τον Ρίτσαρντ Ντ. Χολ, έναν αυτοαποκαλούμενο δημοσιογράφο, που ισχυρίζεται χωρίς να δώσει κανένα στοιχείο ότι η επίθεση εκείνη ενορχηστρώθηκε από τις βρετανικές κυβερνητικές υπηρεσίες – για φερόμενη παρενόχληση, κατάχρηση προσωπικών πληροφοριών και παραβίαση των νόμων περί προστασίας δεδομένων.

Η δικαστική υπόθεση έχει ομοιότητες με μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση που υποβλήθηκαν κατά του Αμερικανού συνωμοσιολόγου και ακροδεξιού Άλεξ Τζόουνς από συγγενείς θυμάτων της πολύνεκρης επίθεσης ενός ενόπλου στο δημοτικό σχολείο Σάντι Χουκ το 2012 στο Νιουτάουν της πολιτείας Κονέκτικατ των ΗΠΑ, που σκότωσε 20 μαθητές και 6 μέλη διδακτικού προσωπικού.

Είκοσι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ο 22χρονος Σάλμαν Αμπεντί πυροδότησε μια αυτοσχέδια βόμβα, όταν γονείς έφταναν για να πάρουν τα παιδιά τους από τη συναυλία στο Manchester Arena τον Μάιο του 2017.

Ο δικηγόρος των Χίμπερτ, Τζόναθαν Πράις, τόνισε ότι ο Χολ "δεν δέχεται τίποτα από όλα αυτά - η θεωρία του είναι ότι πρόκειται για μια καλοσχεδιασμένη φάρσα".

Ο Χολ έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο, έχει δημοσιεύσει βίντεο και έχει δώσει ομιλίες στις οποίες λέει ότι οι Χίμπερτς δεν βρίσκονταν στη συναυλία. Κινηματογράφησε επίσης την Ιβ Χίμπερτ και τη μητέρα της έξω από το σπίτι τους το 2019.

Ο Πράις δήλωσε ότι οι Χίμπερτς δικαιούνται αποζημίωση και έκδοση ασφαλιστικών μέτρων για να σταματήσει ο Χολ να επαναλαμβάνει τις συνομωσιολογίες του για την επίθεση.

Ο Χολ αγωνίζεται κατά της αγωγής και υποστηρίζει ότι μια έκδοση ασφαλιστικών μέτρων θα είναι μια δυσανάλογη παρέμβαση στο δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου.

«Όσο δυσάρεστες κι αν θεωρούνται οι δημοσιευμένες απόψεις του κ. Χολ, αυτές προστατεύονται», δήλωσε ο δικηγόρος του Χολ, Πολ Όκλεϊ, στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο.

Ο Μάρτιν Χίμπερτ πρόκειται να καταθέσει στη δίκη, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

