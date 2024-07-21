Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχε απορρίψει αιτήματα του επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ για να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις του.

Αμέσως μετά την επίθεση της 13ης Ιουλίου, οι υπηρεσίες ασφαλείας είχαν αρνηθεί ότι είχαν απορρίψει παρόμοια αιτήματα. Ωστόσο, η Μυστική Υπηρεσία παραδέχθηκε αργά το Σάββατο, μια εβδομάδα μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, ότι απέρριψε ορισμένα αιτήματα για ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από τον πρώην πρόεδρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, ανώτατοι αξιωματούχοι της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ αρνήθηκαν επανειλημμένα αιτήματα για πρόσθετους πόρους και προσωπικό που ζητούσε επί δύο χρόνια το επιτελείο του Τραμπ πριν από την απόπειρα δολοφονίας. Η εφημερίδα ήταν η πρώτη που ανέφερε την ανατροπή στην υπόθεση της απόπειρας κατά του Τραμπ.

Η ανατροπή είναι πιθανό να τεθεί στο επίκεντρο της ακρόασης στο Κογκρέσο τη Δευτέρα, όπου η Διευθύντρια των Μυστικών Υπηρεσιών Kimberly Cheatle αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον των βουλευτών που έχουν εκφράσει την οργή τους για τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν στον 20χρονο ένοπλο να πυροβόλησε εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Μυστική Υπηρεσία έχει μια τεράστια, δυναμική και περίπλοκη αποστολή. Καθημερινά εργαζόμαστε για τη διαχείριση απειλών προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι προστατευόμενοί μας είναι ασφαλείς σε πολλαπλές εκδηλώσεις, ταξίδια και άλλα απαιτητικά περιβάλλοντα», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέμι, σε δήλωση που δόθηκε αργά το Σάββατο στην Washington Post.

«Ο ισχυρισμός ότι η ομάδα ασφαλείας του πρώην προέδρου ζήτησε πρόσθετους πόρους τους οποίους η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ή το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας απέρριψαν είναι απολύτως ψευδής», είχε δηλώσει ο Γκουλιέλμι, μία ημέρα μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου.

«Εκτελούμε μια ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη στρατηγική για να εξισορροπήσουμε το προσωπικό, την τεχνολογία και τις εξειδικευμένες επιχειρησιακές ανάγκες», είπε ο Γκουλιέμι.

Παράλληλα, ο ίδιος ανέφερε ότι η υπηρεσία βασίζεται στα τοπικά αστυνομικά τμήματα όπου οι εξειδικευμένες μονάδες της Μυστικής Υπηρεσίας δεν είναι διαθέσιμες.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου δεν παρασχέθηκαν συγκεκριμένες εξειδικευμένες μονάδες ή πόροι της Μυστικής Υπηρεσίας, η υπηρεσία έκανε τροποποιήσεις για να διασφαλίσει την ασφάλεια του προστατευόμενου», είπε ο Γκουλιέμι. "Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση κρατικό ή τοπικό προσωπικό ασφαλείας για την παροχή εξειδικευμένων λειτουργιών ή άλλους τρόπους για τον εντοπισμό εναλλακτικών λύσεων για τη μείωση της δημόσιας έκθεσης ενός προστατευόμενου."



Πηγή: skai.gr

