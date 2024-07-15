Της Αθηνάς Παπακώστα

Βρισκόμαστε 114 ημέρες μακριά από τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στη χώρα και από τον πρώτο πυροβολισμό, τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Πενσιλβανία το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών άλλαξε. Κάποιοι θα πουν πως ο δρόμος επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο άνοιξε διάπλατα, άλλοι, όμως, θα διερωτηθούν, εάν ο δρόμος που άνοιξε είναι εκείνος που οδηγεί σε περισσότερη βία.

Τα τελευταία χρόνια η πολιτική ένταση και η πολιτική βία ολοένα και ενισχύονται με την αμερικανική κοινωνία να παραμένει επί σειρά ετών διχασμένη και πολωμένη.

Πλέον η χώρα καταντά να μοιάζει με ναρκοπέδιο. Ορισμένοι αναλυτές στέκονται στο γεγονός ότι η ατμόσφαιρα δεν θυμίζει σε τίποτα το γενικό αίσθημα που επικρατούσε μετά το συλλογικό τραύμα από την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1981 ή την 11η Σεπτεμβρίου.

Από την πρώτη στιγμή έπειτα από την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ μία σειρά θεωριών συνωμοσίας «έπνιξαν» τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ενδεικτικά κάποιοι ισχυρίζονται ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είναι υπεύθυνο, ενώ άλλοι αναρωτιούνται, εάν η επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ ήταν στημένη από το επιτελείο του για να ενισχυθούν τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις.

«Πολλοί Αμερικανοί βλέπουν εκείνους με τους οποίους διαφωνούν ως τον εχθρό, ο οποίος πρέπει (…) να απειληθεί με βία ή, τελικά, να χρησιμοποιηθεί βία εναντίον του» σημείωνε χθες το βράδυ ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του CNN, Τζεικ Τάπερ, για να περιγράψει τη σύγχρονη αμερικανική πολιτική πραγματικότητα και απηύθυνε έκκληση αυτές οι εκλογές να σημαδευτούν από το αποτέλεσμα της κάλπης και όχι από… σφαίρες.

Ακόμη και μία ανάσα μετά την επίθεση και ενόσω ο Ντόναλντ Τραμπ αιμόφυρτος απομακρυνόταν από τη σκηνή με τα μέλη των μυστικών υπηρεσιών για ασπίδα, συγκεντρωμένοι οπαδοί του – αφού πρώτα απάντησαν φωνάζοντας ρυθμικά «Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» στο κάλεσμα «πολεμήστε» του τέως προέδρου της χώρας που ύψωνε τη γροθιά του αψήφιστα στον αέρα – γύρισαν οργισμένοι στις κάμερες και ύψωσαν το μεσαίο τους δάχτυλο.

Η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ «επιβεβαιώνει στους ψηφοφόρους την ιδέα ότι κάτι δεν πηγαίνει καθόλου καλά στη χώρα – ιδέα, η οποία τροφοδοτεί την υποστήριξη στο πρόσωπο του Τραμπ» εξηγεί στο αμερικανικό δίκτυο, CNN, ο Μπραντ Μπάνον, αναλυτής.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών άμεσα απάντησε στη βία λέγοντας ότι είναι «ευγνώμων που ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ασφαλής» προσθέτοντας ότι «προσεύχεται για εκείνον και την οικογένειά του καθώς και «για όλους όσοι ήταν στη συγκέντρωση».

Ορισμένοι όμως από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έσπευσαν να τον κατηγορήσουν για την επίθεση κατά του τέως Αμερικανού προέδρου δείχνοντάς τον ως ηθικό αυτουργό που όπλισε το χέρι του μόλις 20 ετών δράστη, Τόμας Μάθιου Κρουκς. «Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε τις οδηγίες» τόνισε, χαρακτηριστικά, στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο Μάικ Κόλινς, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων με το κόμμα των Ρεπουμπλικανών.

Αφορμή στάθηκαν και τα όσα μετέδωσε το Politico την περασμένη εβδομάδα για την ιδιωτική συνομιλία που είχε ο κ. Μπάιντεν με χορηγούς της προεκλογικής του εκστρατείας κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος της χώρας φέρεται να είπε: «έχω μία δουλειά κι αυτή είναι να κερδίσω τον Ντόναλντ Τραμπ. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι είμαι ο καταλληλότερος για να το πετύχω. Επομένως, φτάνει πια με το ντιμπέιτ. Έχει έρθει η στιγμή να καταστεί ο Τραμπ στόχος».

Τα κίνητρα του Τόμας Μάθιου Κρουκς παραμένουν, προς το παρόν, άγνωστα. Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε, ότι, αν και ήταν εγγεγραμμένος στους καταλόγους των Ρεπουμπλικανών, είχε προβεί σε δωρεά μόλις 15 δολαρίων υπέρ πολιτικής επιτροπής που συγκεντρώνει χρήματα για αριστερούς και Δημοκρατικούς πολιτικούς.

Η επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Τραμπ συμπίπτει χρονικά με τη μεγαλύτερη αύξηση πολιτικής βίας στη χώρα εδώ και 4 δεκαετίες. Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Guardian, μόνο το 2023, η αστυνομία του Καπιτωλίου ξεκίνησε έρευνα για 8.008 υποθέσεις αξιολόγησης απειλών – 500 περισσότερες από το 2022, ενώ σύμφωνα με δημοσκόπηση του περασμένου Απριλίου για το αμερικανικό δίκτυο PBS ένας στους πέντε Αμερικανούς πιστεύουν ότι χρειάζεται να καταφύγουν στη βία για να επιστρέψει η χώρα τους στον σωστό δρόμο.

Κλειδί της επόμενης ημέρας θα αποδειχθεί και η ρητορική που θα υιοθετήσει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος καθ’όλη τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας επέλεξε να φτάσει στο σημείο να προειδοποιήσει ακόμη και για «λουτρό αίματος» εάν δεν εκλεγεί. Μέχρι στιγμής κι ενόσω προετοιμάζεται για το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι παραμένει ενωτικός λέγοντας «αυτή τη στιγμή, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να μείνουμε ενωμένοι και να δείξουμε τον αληθινό μας χαρακτήρα ως Αμερικανοί, παραμένοντας δυνατοί και αποφασισμένοι».

Χαμηλούς τόνους εξακολουθεί να διατηρεί και ο Μπάιντεν, ο οποίος σήμερα τα ξημερώματα αναφερόμενος από το Οβάλ Γραφείο και στις επιθέσεις που έχουν δεχτεί Δημοκρατικοί, όπως ο σύζυγος της Νάνσι Πελόζι στο σπίτι τους στο Σαν Φρανσίσκο κάλεσε σε ηρεμία προσπαθώντας (*γιατί πάλι υπέκυψε σε γκάφα βαφτίζοντας την κάλπη, ballot box, σε κάλπη-“μάχης”, battle box) να εξηγήσει ότι τις διαφορές τους οι Αμερικανοί τις λύνουν ψηφίζοντας και όχι με βία στους δρόμους.

