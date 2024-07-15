Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως αποσύρεται από τις έμμεσες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν άλλο ένα σχολείο όπου έχουν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι, για πέμπτη φορά σε οκτώ ημέρες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκαπέντε άνθρωποι, σύμφωνα με την πολιτική προστασία στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο.

Η απόφαση της Χαμάς να αποχωρήσει από το τραπέζι των συνομιλιών ανακοινώθηκε την επομένη πολύνεκρου βομβαρδισμού, ο οποίος είχε σκοπό να εξοντωθεί ο επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Μοχάμεντ Ντέιφ και είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί στενός συνεργάτης του, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Αξιωματούχος της Χαμάς διαβεβαίωσε πως ο Μοχάμεντ Ντέιφ είναι ζωντανός, είναι «καλά» και «επιβλέπει άμεσα τις επιχειρήσεις» των μαχητών του.

Άλλο στέλεχος της Χαμάς είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η απόφαση του κινήματος να αποσυρθεί από τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, στις οποίες μεσολαβούν το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, οφείλεται στην «έλλειψη σοβαρότητας» της άλλης πλευράς, καταγγέλλοντας ιδίως τις «σφαγές» που διαπράττονται «με θύματα άοπλους αμάχους».

Η Χαμάς μολαταύτα «είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις» όταν το Ισραήλ «δείξει σοβαρότητα», προκειμένου να «κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», που θα συνοδευτεί από ανταλλαγή παλαιστινίων φυλακισμένων με ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ο στρατιωτικός της βραχίονας εξαπέλυσε την άνευ προηγουμένου έφοδό του σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Χθες Κυριακή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν για ακόμη μια φορά σχολείο της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, όπου έχουν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι, στον καταυλισμό της Νουσέιρατ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαιώνοντας ότι στοχοποίησαν «τρομοκράτες».

Κατ’ αυτές το κτίριο ήταν «κρησφύγετο» και βάση από όπου εξαπολύονταν «επιθέσεις» εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο βομβαρδισμός του σχολικού κτιρίου Αμπού Αραμπάν, στο οποίο έχουν βρει καταφύγιο «χιλιάδες εκτοπισμένοι», είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον «δεκαπέντε άνθρωποι», στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν επίσης λόγο για πολλά θύματα, ενώ ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε το κτίριο να έχει υποστεί καταστροφή και επιζήσαντες συγκεντρωμένους στην αυλή του, που ήταν γεμάτη συντρίμμια.

Προχθές Σάββατο, η Χαμάς ανέφερε πως ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν 92 Παλαιστίνιους σε καταυλισμό εκτοπισμένων στο αλ Μαγάζι, κοντά στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε τον Μοχάμεντ Ντέιφ και τον Ράφα Σαλάμα, αντίστοιχα τον αρχηγό του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και τον επικεφαλής του στη Χαν Γιούνις, που παρουσιάζονται από τον ισραηλινό στρατό ως «εγκέφαλοι της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

Ο Ράφα Σαλάμα σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό, διαβεβαίωσε χθες, παρουσιάζοντάς τον ως «στενό συνεργό του Μοχάμεντ Ντέιφ».

Ο Μοχάμεντ Ντέιφ είναι ο άνδρας που ανακοίνωσε, με ηχητικό μήνυμα της Χαμάς, το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, την επιχείρηση «Κατακλυσμός του Αλ Ακσά»· πριν από τον προχθεσινό βομβαρδισμό, επιβίωσε από τουλάχιστον έξι γνωστές προσπάθειες του Ισραήλ για την εξάλειψή του.

Το Ισραήλ επικρίνεται σε διεθνές επίπεδο για τις επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον σχολείων στη Λωρίδα της Γάζας. Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν καλέσει να διενεργηθεί έρευνα.

Η κυβέρνηση του βραζιλιάνου προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα κάλεσε χθες τη διεθνή κοινότητα να μην παραμένει άφωνη μπροστά σ’ αυτή τη «σφαγή χωρίς τέλος».

Έναυσμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.195 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, και απήχθησαν άλλοι 251, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από αυτούς τους τελευταίους 116 θεωρείται πως συνεχίζουν να κρατούνται στον θύλακο αλλά 42 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που διεξάγονται σε αντίποινα από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έκτοτε με διακηρυγμένο στόχο να αφανιστεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 38.584 άνθρωποι, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Τουλάχιστον 141 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε 24 ώρες, ανακοίνωσε το υπουργείο χθες. Πρόκειται για έναν από τους βαρύτερους ημερήσιους απολογισμούς εδώ και μήνες.

Στέλεχος της UNRWA ανέφερε πως είδε στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις «ορισμένες από τις πιο φρικιαστικές σκηνές» από το ξέσπασμα του πολέμου.

Ο Σκοτ Άντερσον, βοηθός συντονιστής για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στη Γάζα, μίλησε για «ακρωτηριασμένα νήπια» και «παράλυτα παιδιά» στα οποία ήταν αδύνατον να προσφερθεί περίθαλψη.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου από τον καταυλισμό αλ Μαγάζι δείχνει απομεινάρια ισοπεδωμένων και καμμένων σκηνών, κουβέρτες και κομματιασμένα στρώματα σκορπισμένα στο έδαφος.

Η Χαμάς κατήγγειλε τη «φρικτή σφαγή» στον καταυλισμό, ο οποίος εδώ και μήνες έχει κηρυχθεί «ασφαλής ζώνη» από το Ισραήλ και στον οποίο καλούνται να πάνε εκτοπισμένοι.

Από τη δική τους πλευρά οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως βομβαρδίστηκε «περιφραγμένος» χώρος που «διαχειριζόταν η Χαμάς» και όπου «σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ήταν παρόντες μόνο τρομοκράτες της Χαμάς και κανένας άμαχος», διαβεβαιώνοντας πως «τα περισσότερα θύματα ήταν τρομοκράτες».

Η επιχείρηση αυτή, είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στέλνει «μήνυμα αποτροπής» στους εχθρούς του Ισραήλ και συνέβαλε στην αποδυνάμωση της Χαμάς.

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στον τομέα της Ράφας (νότια) και στην πόλη της Γάζας (βόρεια) όπου κατά τις ισραηλινές δυνάμεις «εξοντώθηκαν πολλοί τρομοκράτες σε μάχες εκ του συστάδην». Βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δυο ανθρώπους στη συνοικία Ταλ αλ Χάουα, σύμφωνα με την πολιτική άμυνα.

Έπειτα από μήνες άκαρπων διαπραγματεύσεων, η απόσυρση της Χαμάς καταφέρνει σκληρό πλήγμα στις προσπάθειες των μεσολαβητών να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον πολιορκημένο θύλακο.

Ο διπλωματικός μαραθώνιος ξανάρχισε μετά την παραχώρηση που έκανε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, αποδεχόμενο να διαπραγματευθεί την απελευθέρωση ομήρων χωρίς το Ισραήλ να δεχτεί την κήρυξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός.

Ωστόσο προχθές Σάββατο ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια κατηγόρησε τον κ. Νετανιάχου πως έχει βαλθεί να εμποδίσει την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας με «αυτές τις ειδεχθείς σφαγές».

Ο κ. Νετανιάχου από την δική του πλευρά δεν σταματά να επαναλαμβάνει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί ωσότου αφανιστεί η Χαμάς, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, κι απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.