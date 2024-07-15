Κατολίσθηση στο Νεπάλ: Εντοπίστηκαν πέντε πτώματα

Ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν ως χθες Κυριακή πέντε πτώματα, ενώ άλλοι περίπου 50 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, αφού κατολίσθηση που προκάλεσαν βροχές του μουσώνα στο Νεπάλ παρέσυρε δυο λεωφορεία γεμάτα επιβάτες στον φουσκωμένο ποταμό Τρισούλι την Παρασκευή.

«Πτώμα εντοπίστηκε περίπου 25 χιλιόμετρα από τον τόπο του δυστυχήματος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Νταν Μπαχαντούρ Καρκί.

Συνολικά έχουν βρεθεί πέντε θύματα, διευκρίνισε ο κ. Καρκί. Ανάμεσά τους ήταν υπήκοος της γειτονικής Ινδίας.

Το δυστύχημα έγινε σε τμήμα δρόμου που συνδέει τις πόλεις Ναραγιανγάτ και Μούγκλινγκ, περίπου εκατό χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Κατμαντού, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, περί τις 03:30 (τοπική ώρα· 00:45 ώρα Ελλάδας).

Πάνω από 300 μέλη σωστικών συνεργείων, ανάμεσά τους δύτες, ψάχνουν στο ποτάμι για να βρουν τα δυο λεωφορεία και τους επιβάτες τους, είπε ο Κουμάρ Νεουπάν, άλλος αξιωματικός της αστυνομίας του Νεπάλ.

Κάποιες ομάδες, κινούμενες με πλεούμενα, χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό στην έρευνα στα ορμητικά νερά του ποταμού.

Συγγενείς που θρηνούν περιμένουν στις όχθες σε κατάσταση σοκ.

«Έχουν περάσει τρεις ημέρες που είμαι εδώ και τα πτώματα του παππού και της γιαγιάς μου δεν έχουν βρεθεί ακόμα», είπε ο Χουρσίντ Αλάμ, 23 ετών.

Περίπου πενήντα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, είπε προχθές Σάββατο ο Χιμανάντα Μπουσάλ, αξιωματούχος στην περιοχή Τσίτουαν, αναθεωρώντας προς τα κάτω τον αριθμό που είχαν δώσει οι αρχές την Παρασκευή, όταν γινόταν λόγος για 63.

Τρεις επιβάτες, που σώθηκαν πηδώντας από τα λεωφορεία καθώς τα παρέσυρε η κατολίσθηση, είναι εκτός κινδύνου. Ο ένας έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Τα ισχυρά ρεύματα, που χειροτέρεψαν οι καταρρακτώδεις βροχές της περασμένης εβδομάδας, δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις.

Ο Ίντρα Ντεβ Γιαντάβ, επικεφαλής των τοπικών αρχών στην Τσίτουαν, επισήμανε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Ο ποταμός «είναι βαθύς και στενός» και το επίπεδο των υδάτων υψηλό, εξήγησε.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι σχετικά συχνά στο κράτος αυτό των Ιμαλαΐων, κυρίως εξαιτίας της άσχημης κατάστασης του οδικού δικτύου και του ότι πολλά οχήματα δεν συντηρούνται σωστά.

Σύμφωνα με επίσημα κυβερνητικά δεδομένα, σχεδόν 2.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα στους δρόμους του Νεπάλ το δωδεκάμηνο μέχρι τον Απρίλιο.

Οι δρόμοι θεωρείται πως γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνοι κατά τη διάρκεια του μουσώνα, καθώς οι βροχοπτώσεις προκαλούν πολλές κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τον μουσώνα, που εκδηλώνεται στη νότια Ασία από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο, ακόμη πιο ισχυρό και ακανόνιστο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.