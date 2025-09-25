Ένα ντοκιμαντέρ για το φερόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ παρουσίασε το Ιράν, καθώς ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, συναντάται με παγκόσμιους ηγέτες στον ΟΗΕ.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει προσωπικά στοιχεία 189 Ισραηλινών πυρηνικών επιστημόνων και ειδικών, μαζί με πληροφορίες για την τοποθεσία στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

🇮🇷 WATCH: Iranian state TV has aired dozens of images allegedly taken inside Israeli nuclear facilities, along with passports of Israeli nuclear scientists and correspondence between Israel and the U.S.



The broadcast also included material mapping the personal networks of… pic.twitter.com/BUJYdPnvE5 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 24, 2025

Επίσης, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που λέγεται ότι έχουν γυριστεί μέσα στον αντιδραστήρα της πόλης Ντιμόνα, στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Σιμόν Πέρες Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ.

Iran airs footage purporting to show details of alleged Israeli nuclear program https://t.co/xonHbbJVwj — The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 25, 2025

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, το Ισραήλ πιστεύεται ότι είναι το μόνο πυρηνικά οπλισμένο κράτος στη Μέση Ανατολή, με την κύρια πυρηνική του εγκατάσταση να βρίσκεται στη Ντιμόνα. Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ποτέ ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Το ντοκιμαντέρ του Ιράν περιελάμβανε επίσης φωτογραφίες του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι - οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως προσωπικές - με μία να τον δείχνει να φιλάει ένα άτομο που φοράει στολή Μίνι Μάους.

Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι οι φωτογραφίες είχαν αποκτηθεί από το Ισραήλ, κατηγορώντας το ότι κατασκόπευε τον Γκρόσι.

Μιλώντας χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, λίγες ημέρες πριν από την πιθανή επαναφορά των διεθνών κυρώσεων λόγω των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης.

«Δηλώνω για άλλη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης ότι το Ιράν δεν έχει επιδιώξει ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Δεν επιδιώκουμε την απόκτηση πυρηνικών όπλων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρανός πρόεδρος.

