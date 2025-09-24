Πεζεσκιάν στον ΟΗΕ: Η Τεχεράνη δεν θα επιδιώξει ποτέ την κατασκευή πυρηνικής βόμβας

Μιλώντας για το Ισραήλ, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στη «γενοκτονία στη Γάζα», την «καταστροφή των υποδομών στη Συρία» και τις «επιθέσεις στη Υεμένη». «Και όλα αυτά με την πλήρη υποστήριξη του πιο βαριά οπλισμένου καθεστώτος στον πλανήτη και με το πρόσχημα της αυτοάμυνας», δήλωσε και διερωτήθηκε για το ποιος είναι αυτός που διαταράσσει την ανθρωπότητα.

Ο Ιρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν τον Ιούνιο, οι οποίες οδήγησαν σε έναν 12ήμερο πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών. «Η χώρα μου υπέστη μια βίαιη επίθεση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ «αποτελούσαν σοβαρή προδοσία της διπλωματίας». Δήλωσε ακόμη ότι η προκλητική επιθετικότητα του Ισραήλ ευθύνεται για τον θάνατο παιδιών και επιστημόνων.

Ο Πεζεσκιάν συνέχισε ασκώντας κριτική στις ενέργειες του Ισραήλ. «Αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν είναι παρά επιθετικότητα που βασίζεται στον εξαναγκασμό και την εκφοβισμό».

Περιγράφοντας το όραμά του, ο Πεζεσκιάν μίλησε για ένα «λαμπρό μέλλον» όπου το Ιράν θα στέκεται ισχυρό, μαζί με τους ισχυρούς γείτονές του, ενάντια σε «ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο γενοκτονίας» στην περιοχή.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, λίγες ημέρες πριν από την πιθανή επαναφορά των διεθνών κυρώσεων λόγω των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης. «Δηλώνω για άλλη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης ότι το Ιράν δεν έχει επιδιώξει ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Δεν επιδιώκουμε την απόκτηση πυρηνικών όπλων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρανός πρόεδρος.

Αναφέρθηκε επίσης στην ισραηλινή επίθεση εναντίον ανώτερου ηγέτη της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, νωρίτερα αυτό το μήνα, δηλώνοντας ότι το Ιράν καταδικάζει την ισραηλινή επιθετικότητα στην περιοχή. Πρόσθεσε ότι «η ασφάλεια δεν χτίζεται με τη βία», αλλά «με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τον αμοιβαίο σεβασμό, την περιφερειακή σύγκλιση και τον πολυμερισμό».

Πηγή: skai.gr

