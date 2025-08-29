Μια χρονοκάψουλα που σφραγίστηκε από την πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1991 αφαιρέθηκε από το νοσοκομείο Παίδων Great Ormond Street Hospital (GOSH) στο Λονδίνο με σκοπό την κατασκευή ενός νέου κέντρου για τα άτομα με καρκίνο.

Εργαζόμενοι που είτε γεννήθηκαν το 1991 είτε εργάζονταν ήδη στο νοσοκομείο εκείνη τη χρονιά βοήθησαν στην αφαίρεση της κάψουλας, η οποία αποκάλυψε αντικείμενα, όπως μια τηλεόραση τσέπης, ένα CD της Kylie Minogue και μερικούς σπόρους δέντρων, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Τετάρτης από το νοσοκομείο.

Η Τζάνετ Χολμς, Senior Health Play Specialist, η οποία εργαζόταν στο GOSH το 1991, είπε ότι το αγαπημένο της αντικείμενο ήταν η τηλεόραση τσέπης.

Το ξύλινο κουτί με επένδυση μολύβδου είχε τοποθετηθεί για να σηματοδοτήσει τον θεμέλιο λίθο του νοσοκομείου, καθώς η Νταϊάνα είχε αναλάβει την προεδρία του παιδιατρικού νοσοκομείου το 1989.Η αείμνηστη πριγκίπισσα, συμμετείχε στην τελετή της χρονοκάψουλας τον Μάρτιο του 1991, όταν το GOSH έθετε τα θεμέλια για το Κτίριο του Variety Club.

«Μου έφερε στο μυαλό τόσες πολλές αναμνήσεις βλέποντας την τηλεόραση τσέπης εκεί μέσα – είχα αγοράσει μία για τον άντρα μου παλιά, για όταν έκανε διάλειμμα οδηγώντας το πούλμαν του σε όλη τη χώρα. Ήταν πολύ ακριβό τότε!», είπε η Χολμς, σύμφωνα με το GOSH.

Η Ροξάνα Ρέντκλαρ, κλινική συνεργάτιδα στη Μονάδα Παιδιατρικής Αιματολογίας, Ογκολογίας και Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ενθουσιάστηκε που είδε την ανακάλυψη.

«Ήταν τόσο υπέροχο που συμμετείχα σε αυτή την εκδήλωση. Είχα μόλις ενταχθεί στο GOSH έξι μήνες πριν και ήμουν πολύ ενθουσιασμένη που συμμετείχα στην απομάκρυνση της χρονοκάψουλας, η οποία θάφτηκε τη χρονιά που γεννήθηκα!», δήλωσε η Ρέντκλαρ. όπως αναφέρει το δελτίο τύπου.

