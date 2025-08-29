Κολομβία: 33 στρατιωτικοί αφήνονται ελεύθεροι από κατοίκους σε περιοχή ελεγχόμενη από αντάρτες

Τριάντα τρεις στρατιωτικοί, που κρατήθηκαν για τρεις ημέρες σε περιοχή ελεγχόμενη από αντάρτες στη νότια Κολομβία, αφέθηκαν ελεύθεροι, ανακοίνωσε το γραφείο του μεσολαβητή, ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Έπειτα από μάχες με αντάρτες, τη Δευτέρα περίπου 600 κάτοικοι εμπόδισαν τους στρατιωτικούς να φύγουν από περιοχή στην επαρχία Γουαβιάρε (νοτιοανατολικά). Η κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε την υπόθεση «απαγωγή».

«Αυτή τη στιγμή, οι στρατιώτες αποσύρονται» από τον δήμο Ελ Ρετόρνο, ανέφερε η μεσολαβήτρια («συνήγορος του λαού») Ίρις Μαρίν μέσω X, απευθύνοντας έκκληση να μη «στιγματιστεί» η κοινότητα όπου κάτοικοι αιχμαλώτισαν στρατιωτικούς.

Πηγή: skai.gr

