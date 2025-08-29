Η Κιμ Κέον Χι, σύζυγος του έκπτωτου πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ, κατηγορήθηκε για δωροδοκία , δήλωσε την Παρασκευή μια ειδική εισαγγελική ομάδα, εν μέσω μιας διευρυνόμενης έρευνας για την κρίση στρατιωτικού νόμου στη χώρα και τα σκάνδαλα που αφορούν το κάποτε ισχυρό ζευγάρι.

Τόσο ο Γιουν όσο και ο Κιμ έχουν συλληφθεί και βρίσκονται στη φυλακή, με τον Γιουν να έχει ήδη δικαστεί για κατηγορίες που περιλαμβάνουν εξέγερση μετά την ανατροπή του τον Απρίλιο λόγω μιας αποτυχημένης προσπάθειας επιβολής στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο.

Το ζευγάρι βρίσκεται υπό ξεχωριστές έρευνες από ειδικούς εισαγγελείς που διορίστηκαν μετά την απομάκρυνση του Γιουν από το αξίωμα και την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου Λι Τζάε Μιουνγκ.

Είναι η πρώτη φορά που μια πρώην πρώτη κυρία κατηγορείται στη Νότια Κορέα.

Οι κατηγορίες εναντίον της Κιμ, οι οποίες τιμωρούνται με χρόνια φυλάκιση εάν κριθεί ένοχη, κυμαίνονται από απάτη σε χρηματιστήριο έως δωροδοκία. Κατηγορούνται ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, θρησκευτικές προσωπικότητες και ένας πολιτικός μεσίτης ισχύος.

Η πρώην πρώτη κυρία έχει αποτελέσει αντικείμενο πολυάριθμων σκανδάλων υψηλού προφίλ, ορισμένα από τα οποία χρονολογούνται πριν από περισσότερα από 15 χρόνια, τα οποία επισκίασαν την ταραχώδη προεδρία του Γιουν και προκάλεσαν πολιτική ζημία σε αυτόν και στο συντηρητικό κόμμα του.

Οι δικηγόροι της Κιμ αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς εναντίον της και δήλωσαν ότι τα ειδησεογραφικά δημοσιεύματα για ορισμένα από τα δώρα που φέρεται να έλαβε ήταν αβάσιμες εικασίες.

Ταυτόχρονα, όπως μεταδίδει το Reuters, η πρώην πρώτη κυρία ζήτησε συγγνώμη για την πρόκληση ανησυχίας και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί περαιτέρω με τις αρχές για τις έρευνες.

Ειδικοί εισαγγελείς που διερευνούν την κρίση στρατιωτικού νόμου στη χώρα απήγγειλαν επίσης την Παρασκευή κατηγορίες στον πρώην πρωθυπουργό Χαν Ντακ-σου, ο οποίος διορίστηκε από τον Γιουν, με την κατηγορία της υποκίνησης σε εξέγερση και της ψευδορκίας, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Πηγή: skai.gr

